Moreno promete una Ley del Regadío Sostenible: "El agua, elemento vital para la agricultura"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, la candidata del PP por Granada, Rocío Díaz, y el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, durante la visita al mercado de Almuñécar (Granada). A 5 - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este martes a que si sigue en el cargo, el nuevo gobierno andaluz elaborará una Ley del Regadío Sostenible de Andalucía que ponga en valor "el agua como elemento vital para la agricultura".

Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia ante los medios de comunicación en Almuñécar (Granada), en el marco de la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Juanma Moreno también ha anunciado "un nuevo Reglamento de Planificación en materia de aguas con el objetivo de ordenar y simplificar los procedimientos y la tramitación de proyectos, obras y cualquier otra iniciativa relacionada con el agua".

Con la nueva ley, según ha añadido, se pretende "poner en valor el agua como elemento absolutamente vital para la agricultura, teniendo en cuenta que los cultivos de regadíos generan el 64% de la producción agraria y el 63% del empleo agrario en nuestra comunidad

"Hay una excesiva carga burocrática en todos los procedimientos relacionados con el agua, hasta tal punto, que los propios gestores de agua están cansados de tanto papeleo y de tantos recursos", ha indicado.

"Por tanto, vamos a hacer una simplificación administrativa sin precedentes en la gestión del agua, no solamente para Granada, sino también para el conjunto de Andalucía", ha añadido.

