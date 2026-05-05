Abascal "desconfía" de los datos del Centra y acusa a Moreno de "usar los recursos públicos para orientar el voto"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios de comunicación en Puente Genil (Córdoba). - VOX ANDALUCÍA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "desconfía" de los datos de la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a menos de dos semanas de los próximos comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

"Yo creo que el señor Sánchez tiene a sus 'tezanos' y el señor Moreno tiene a los suyos y están siempre en estratagemas, usando los recursos públicos para orientar el voto en un sentido y en otro", ha afirmado en una atención a los medios en Puente Genil (Córdoba).

Según el sondeo del Centra, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 14,4% de los sufragios --0,9 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--. Un resultado que le daría entre 17 y 19 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios.

"La mejor encuesta para nosotros es la de la calle. En todos los lugares encontramos muchísima gente entusiasmada con nuestro planteamiento, que defiende el sentido común", ha añadido Abascal.

En paralelo, el líder nacional de Vox ha valorado el debate electoral celebrado este lunes en RTVE de cara al 17M. "Ayer se vio que había un candidato que se quería convertir en un colaborador de Pedro Sánchez y que comparte sus mismos criterios sobre la invasión migratoria y sobre el proceso de regularización masiva y ese es Juanma Moreno", ha subrayado.

Sobre el papel de su candidato a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, Abascal lo ha calificado como un hombre "sin ningún tipo de miedo para enfrentarse a Sánchez, a lo que representa y para defender la prioridad nacional junto con la mayoría de la sociedad andaluza y del conjunto de los españoles".



