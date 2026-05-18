La Diputación de Almería aprueba casi un millón de euros para transformar cinco calles de Macael

Representantes institucionales durante una visita al aparcamiento de Macael (Almería), en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado casi un millón de euros para transformar diferentes calles del municipio de Macael a través del proyecto 'Mejora de Infraestructuras de Viales Urbanos', que contempla cinco actuaciones con trabajos en redes, accesibilidad, pavimentación y acerado en distintas zonas del casco urbano.

La junta de gobierno ha dado 'luz verde' a esta actuación, que se ejecutará en el marco de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que la inversión se acomete a través de los planes provinciales, un modelo que la institución pone a disposición de los ayuntamientos para llevar a cabo, en colaboración con ellos, las obras e infraestructuras que necesita cada municipio.

Rodríguez ha detallado que esta "ambiciosa obra" abarca cinco actuaciones en distintos puntos del municipio y consiste "fundamentalmente" en la mejora de las infraestructuras viales.

En este sentido, ha resaltado que se actuará no solo sobre la pavimentación y el acerado, sino también sobre los servicios básicos que discurren por estas calles, como las redes de abastecimiento, evacuación de aguas pluviales y electrificación.

"Con todo se mejoran todos los servicios, con una inversión que ronda el millón de euros", ha trasladado el diputado, quien ha adelantado que, tras la aprobación del proyecto, se inicia el proceso de licitación y que "en pocos meses" estará adjudicada la obra para que en este mismo año 2026 los trabajos puedan estar "bastante avanzados o casi finalizados".

ACTUACIONES EN CINCO ZONAS

El proyecto contempla una primera actuación en el barrio Collado, con la reparación de la red de abastecimiento y la adecuación de las redes de saneamiento y pluviales a lo largo de la calle Collado. También prevé la reparación y el tratamiento antihumedad del muro existente y la instalación de bolardos con llave para el control de acceso en el parque.

En la calle Antonio Machado se llevará a cabo la remodelación integral de la red de agua y saneamiento, con la ejecución de los cruces de calle necesarios para las acometidas y la reparación de la red de pluviales.

La tercera actuación se desarrollará en la calle de los Filabres, donde se reparará la red de abastecimiento y se soterrará el cableado aéreo existente. Además, se instalarán canalizaciones en vacío para alumbrado público y telecomunicaciones, telefonía y fibra óptica.

En la avenida de Andalucía se repararán elementos de alumbrado público, red de riego, arquetas y bordillos. La actuación prestará especial atención a la zona escolar, con la mejora de pluviales en la entrada del Instituto, la instalación de bordillo jardinero en los alcorques frente al colegio, la reparación de acometidas de abastecimiento y la colocación de una barandilla de seguridad en las viviendas frente al centro educativo.

En la calle Loma Baja se repararán las redes de abastecimiento y saneamiento, se mejorará la red de recogida de aguas pluviales y se soterrarán los cruces de instalaciones.

La Diputación ha remarcado que este proyecto se enmarca dentro de los Planes Provinciales de Obras y Servicios que ejecuta en los 103 municipios de la provincia y que permite a los ayuntamientos ahorrarse de su aportación la baja en el proceso de adjudicación.