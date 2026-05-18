La líder de Podemos Andalucía sobre el 17M: "Los espacios de coalición necesitan tiempo, respeto y mucho trabajo previo"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, antes de participar en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha hecho este lunes una valoración del resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que la coalición Por Andalucía, de la que forma parte el partido 'morado', ha conseguido mantener los cinco diputados con los que contaba en la actual legislatura, aunque con unos 20.000 votos menos.

"Por Andalucía conserva el grupo parlamentario aunque sin conseguir llegar a los objetivos de crecimiento, los espacios de coalición deben de cocinarse con tiempo, consensos ,respeto y mucho trabajo previo de consolidación en el territorio", ha indicado Martínez en una publicación en su perfil oficial en la red social 'X'.

La líder regional de Podemos también ha analizado los resultados del resto de formaciones poniendo el foco especialmente en el PSOE y Adelante Andalucía, aunque con valoraciones dispares sobre ambos.

Sobre Adelante, formación que ha superado en votos y escaños a la coalición hasta alcanzar los ocho parlamentarios, Martínez ha destacado la "autonomía política y línea estratégica propia" del partido "alejándose del marco estatal que refuerzan la identidad y el sentimiento de pertenencia".

"La mayoría andaluza ha decidido que tendremos un gobierno de PP+Vox pero es una buena noticia que el voto de izquierdas crezca y que tengamos en el parlamento andaluz dos grupos parlamentarios que nos den voz a quienes deseamos políticas transformadoras", ha subrayado.

Acerca del resultado del PSOE, que ha descendido hasta los 28 escaños, Martínez ha calificado la situación de "debalce con una pésima candidata". "El PSOE no convence a nadie como alternativa de izquierdas", ha afirmado.

Por otro lado, la secretaria general de Podemos Andalucía ha asegurado que la pérdida de la mayoría absoluta del PP "no es un castigo por la gestión de los servicios públicos". "La gente ha votado "moderación" que ahora tendrá que demostrar frente a Vox", ha reseñado.

"La extrema derecha avanza sin dar ninguna solución ni propuesta más allá de señalar culpables de todas las carencias de Andalucía a las personas más vulnerables con su "prioridad nacional" , ahora tocará verlos gestionar en gobierno", ha explicado en relación a Vox, que ha conseguido sumar un diputado más hasta los 15.

Pese a mantener el número de diputados de la coalición, Podemos se ha quedado fuera de la cámara andaluza debido a la configuración de las listas entre las siete formaciones que conforman Por Andalucía, entre ellas Izquierda Unida (IU) y Sumar.

Los morados contaban con la cabeza de lista de Jaén, Loli Montávez, y la número dos por Sevilla, Alejandra Durán, como los nombres con más opciones, aunque ambas se han quedado fuera del Parlamento.

De esta forma, Podemos pierde los tres diputados con los que contaba en la anterior legislatura. Uno de ellos, Juan Antonio Delgado, se presentaba el número seis por Cádiz tras ser el candidato propuesto por el partido para la Presidencia de la Junta antes de cerrarse el acuerdo de coalición.