El PP gana en 135 municipios de la provincia de Granada y el PSOE en 39

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía. - María José López - Europa Press

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas en la provincia de Granada, siendo la fuerza más votada en 135 municipios frente a los 39 en los que han ganado los socialistas.

Aunque Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía han tenido suficiente respaldo en las urnas como para obtener representación parlamentaria por esta provincia, no han logrado ser la fuerza más votada en ninguno de los 174 municipios que la componen.

Así se desprende de los resultados provisionales de las elecciones andaluzas, consultados por Europa Press, que señalan un 66,31 de participación.

El PP se ha hecho con el 42,48 por ciento de los votos, frente al 24,24 que han cosechado los socialistas; el 15 por ciento de Vox; el 6,83 por ciento de Adelante Andalucía y el 6,41 por ciento de Por Andalucía.

Con ello, el PP ha obtenido en este comicios seis escaños; el PSOE tres; Vox saca dos diputados; Adelante Andalucía uno y Por Andalucía --que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda-- también uno.

El PP ha sido la fuerza más votada en la mayoría de las cabeceras de comarca, como es el caso de Motril, en la Costa Tropical, donde ha obtenido el 36,39 por ciento de los votos.

También ha sido el partido más votado en Órgiva, Guadix, Baza, Loja, Huéscar, Alhama de Granada, Dúrcal o Padul. La excepción está en Iznalloz, en los Montes Orientales, donde los socialistas acapararon el 35,44 por ciento de los votos.

Los trece parlamentarios electos por la provincia de Granada son por el PP: Rocío Díaz, Manuel Francisco García Delgado, Celia Santiago Buendía, Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes y Mariano García.

Por el PSOE, Olga Manzano, Francisco Cuenca y María Ángeles Prieto. Por Vox, Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea; el diputado de por Por Andalucía es Rafael Sánchez Rufo y por Adelante Andalucía está Inmaculada Manzano.