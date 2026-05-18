El PP valora los 82.000 votos en Córdoba capital este 17M, "el mejor resultado de cualquier elección en 15 años"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la edil de Recursos Humanos, Cintia Bustos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha valorado este lunes "la subida de 8.000 votos" para su partido este 17M, que ha supuesto el respaldo de 82.000 cordobeses, de manera que ha dado "las gracias a los 82.014 cordobeses que han respaldado el proyecto de estabilidad que representa Juanma Moreno en Andalucía, pero también el respaldo que José María Bellido recibe como alcalde", resaltando que estos votos "representan el mejor resultado de cualquier tipo de elección en los últimos 15 años en la ciudad".

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que si se hace "el juego de la extrapolación de los resultados" de los comicios autonómicos a unos municipales con el porcentaje obtenido este domingo "el PP seguiría teniendo mayoría absoluta con 15 concejales de los 29 que componen la Corporación".

Además, ha indicado que el PSOE, de los siete que tiene, bajaría hasta cinco; Vox estaría en cuatro concejales, dos más; Adelante Andalucía entraría con tres, y la fuerza de Por Andalucía, que hoy se llama Hacemos en el Ayuntamiento, se quedaría con dos concejales tras perder dos, si bien ha remarcado que "no son elecciones extrapolables".

No obstante, Torrico ha subrayado que "es una realidad que el PP le saca 28 puntos en porcentaje de votos a la segunda fuerza, al PSOE, que le saca casi 51.000 votos", al tiempo que ha expresado "el agradecimiento, la responsabilidad y azicate para seguir trabajando por la estabilidad y por el progreso de todos los cordobeses".

