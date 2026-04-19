La Diputación de Almería aprueba un proyecto para rehabilitar 2.100 metros de la AL-3103 en Turrillas

Imagen de archivo de una visita institucional a la carretera entre Turrillas y Lucainena de las Torres (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha licitado por 140.000 euros las obras para rehabilitar un tramo de 2,1 kilómetros de la carretera AL-3103, entre la N-340a en Tabernas y el casco urbano de Turrillas. Los trabajos, previstos a partir del punto kilométrico 7+000, permitirán rehabilitar el firme, mejorar el drenaje y estabilizar taludes.

La actuación responde a los daños derivados de las fuertes precipitaciones en la provincia, que provocaron desprendimientos, aterramientos de pozos y el colapso del sistema de drenaje.

El estado actual de la vía presenta "riesgos para la seguridad vial por la falta de evacuación de aguas y la inestabilidad de ciertos taludes", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la limpieza integral de cunetas, caños y pozos cegados a lo largo de más de dos kilómetros de vía, además de la formación de nuevas cunetas de hormigón "para evitar futuras inundaciones".

También se contemplan labores de excavación, recorte y reperfilado de taludes en mal estado para prevenir nuevos desprendimientos sobre la calzada, así como la construcción de muros de escollera y gaviones en puntos críticos para sostener la plataforma de la carretera.

Del mismo modo, el proyecto incluye la retirada y reposición de mallas de contención y refuerzos con escollera hormigonada en zonas específicas de riesgo.