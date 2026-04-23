La Diputación de Almería celebra el Día del Libro con una exposición de 30 obras para descubrir la provincia

Una de las vitrinas de la exposición impulsada por la Diputación Provincial con motivo del Día del Libro. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha celebrado este jueves el Día Mundial del Libro con una exposición que reúne una treintena de obras de temática y autores almerienses y con la que anima a la ciudadanía a descubrir la provincia a través de la lectura.

La muestra, instalada en el hall del palacio provincial e impulsada por el Archivo y Biblioteca de la institución bajo el lema 'Leer también es una manera de conocer nuestra tierra', permanecerá expuesta hasta este viernes 24 de abril, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La Diputación se ha sumado a esta conmemoración, que este año coincide además con el centenario de la 'Fiesta del Libro Español', impulsada por el Real Decreto de 26 de febrero de 1926, con una iniciativa con la que promueve el hábito de la lectura entre la población a partir de una selección de fondos provinciales.

La diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento de Almería, Esther Álvarez, ha señalado que con esta iniciativa quieren compartir el legado que guarda el Archivo Biblioteca de la institución, "que está abierto a toda la ciudadanía, y que a través de estas obras y documentos podemos descubrir la historia y personalidad de nuestra tierra".

La exposición se divide en cuatro vitrinas temáticas. La primera, 'Voces de Almería', reúne títulos como 'Puñal de claveles' y 'Los inadaptados', de Carmen de Burgos; 'Bodas de Sangre', de Lorca; y 'Campos de Níjar', de Juan Goytisolo, además de publicaciones de Francisco Villaespesa, Agustín Gómez Arcos, Celia Viñas y Manuel y Miguel Salmerón.

La segunda vitrina, 'Almería novelada, imaginada...', agrupa novelas y otras obras de ficción ambientadas en la provincia, con independencia de que sus autores sean locales o no. En ella figuran obras como 'Usura', de Pedro Asensio; 'El asesino del Andarax', de J.F. Sánchez; 'El hijo del aparcero', de José Navarro Ballesteros; y 'Terral', de José Piqueras.

Bajo el título 'Redescubriendo Almería', la tercera selección propone una aproximación a la provincia a través de ámbitos como el cine, el deporte, el comercio o la minería, con títulos como 'El comercio histórico de Almería: como dinamizador de la ciudad', de María Dolores Ruiz; 'Relatos rojiblancos', de Ángel Acién; y 'Misterios de Almería', de Alberto Cerezuela.

La cuarta vitrina, 'Pequeños lectores, grandes historias', se dirige al público infantil con cuentos, álbumes ilustrados y lecturas para niños, entre ellas 'Cuentos de la Sierra de los Filabres'; 'Aventura en La Alcazaba', de Ana Plaza y Alba Mª Ramírez; y 'Almería para niños: naturaleza', de Jesús Muñoz.

LOS DOCUMENTOS DE LA MEMORIA DE LOS ALMERIENSES

La Diputación también ha destacado el papel de la Biblioteca Hemeroteca provincial, situada en la calle Rambla Alfareros número 21 y especializada en temática almeriense, ya que recopila las obras publicadas por autores almerienses y sobre la provincia, sean o no locales sus autores.

En la actualidad cuenta con más de 17.000 monografías y más de 1.560 títulos de prensa y revistas integrados en la Hemeroteca Provincial 'Sofía Moreno Garrido'.

A estos fondos se suman más de 600 mapas y 3.000 fotografías, así como los fondos documentales de Juan Goytisolo, donado por el propio autor; de Celia Viñas, donado por su marido Arturo Medina; y de Agustín Gómez Arcos, cedido por su familia. Según ha precisado la institución provincial, recientemente se han digitalizado los dos últimos.

El horario de consulta presencial de la Biblioteca Provincial es de 8,30 a 14,00 horas de lunes a viernes. Además, la Diputación dispone de una biblioteca digital accesible a través de su página web.