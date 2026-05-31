La Diputación de Almería destina 100.000 euros a proyectos de asociaciones del Consejo Provincial de Mujeres

Archivo - Representantes de la Diputación de Almería junto a asistentes a una reunión del Consejo Provincial de Mujeres. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha aprobado en junta de gobierno la convocatoria de subvenciones 2025 dirigida a asociaciones y federaciones de mujeres integradas en el Consejo Provincial de Mujeres, dotada con 100.000 euros para el desarrollo de proyectos de igualdad, prevención de la violencia de género, formación digital y promoción de la salud.

El objetivo de estas asistencias económicas es "promover iniciativas que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y a la erradicación de la violencia de género en la provincia".

Cada una de las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Mujeres, hasta un total de 90 repartidas por la geografía almeriense, podrá acceder a un importe máximo de 2.000 euros para poner en marcha uno de sus proyectos sociales, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que "esta convocatoria refleja el compromiso de la Diputación de Almería con el movimiento asociativo de mujeres de la provincia", que realiza una "labor fundamental" en los municipios, "especialmente en los más pequeños", donde muchas veces estas asociaciones son "un punto de encuentro, apoyo, formación y participación social".

Nieto ha subrayado que desde la Diputación quieren "seguir acompañando" a las asociaciones y federaciones de mujeres que forman parte del Consejo Provincial, con recursos para que puedan desarrollar proyectos "útiles, cercanos y adaptados a las necesidades reales de las mujeres almerienses".

"Hablamos de iniciativas que ayudan a sensibilizar frente a la violencia de género, mejorar las competencias digitales y promover hábitos saludables", ha indicado la diputada.

Asimismo, ha señalado que las asociaciones de mujeres son "una herramienta imprescindible para avanzar en igualdad desde el territorio", ya que su trabajo permite llegar a "todos los rincones de la provincia" y generar espacios de información, prevención y acompañamiento que contribuyen a construir una sociedad "más justa, segura e igualitaria".

Nieto también ha remarcado que esta línea de subvenciones permite reforzar la red provincial de mujeres y apoyar proyectos con "impacto directo en la vida de las personas". "La igualdad se trabaja también desde lo cotidiano, desde la formación, la sensibilización, la salud y la participación activa de las mujeres en sus municipios", ha defendido.

CAMPOS SUBVENCIONABLES

Para poder acceder a estas ayudas económicas, las entidades del Consejo deberán presentar proyectos centrados en actividades para la información y sensibilización contra la violencia de género, violencia sexual, prostitución, trata de mujeres con fines de explotación sexual y ciberviolencia contra las mujeres.

Otro bloque se centra en actividades formativas en uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en otras materias que mejoren las competencias digitales de las mujeres que integran la asociación. La última línea de subvención se destinará a actividades sobre promoción de la salud de las mujeres.

El plazo para solicitar la subvención será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La tramitación será exclusivamente electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Almería.