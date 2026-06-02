La Diputación de Almería destina 200.000 euros a reformar cuarteles de la Guardia Civil en San José, Adra, Serón y Berja

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, saluda a un mando en el acto de celebración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha otorgado una subvención "en especie", consistente en obras y valorada en 200.000 euros, a la Dirección de la Guardia Civil para la mejora y modernización de las casas cuartel de San José, en Níjar, Adra, Serón y Berja.

A través de esta ayuda, la institución supramunicipal se encargará de sufragar, contratar, dirigir y gestionar de forma directa las obras de reparación que necesitan estos cuarteles para su puesta a punto, según ha trasladado en una nota.

El acuerdo deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos de los municipios donde se ubican los cuarteles en los que se va a actuar puedan unirse a los proyectos con su propio presupuesto para mejorarlos y ampliarlos, sin que su posible participación reduzca la aportación de la Diputación.

Esta colaboración se inició en 2008 y, desde entonces, la Diputación ha aportado una cantidad cercana a los tres millones de euros a través de estas ayudas para la continua mejora de los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, con el objetivo de que estas instalaciones se encuentren en "las mejores condiciones tanto para el trabajo de los agentes como para la comodidad de los ciudadanos que acuden a ellas".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha valorado que con esta nueva asistencia se refuerza la apuesta de la institución por "el patrimonio y la continua mejora de servicios e infraestructuras en toda la provincia".

"Esta medida la asume la Diputación sin que sea su competencia porque beneficia directamente a los profesionales que trabajan por nuestra seguridad y a todos los almerienses que hacen uso de estas dependencias. Con ella sumamos para que los agentes dispongan de mejores espacios de trabajo", ha señalado.

García Alcaina ha aprovechado además para felicitar a la Guardia Civil y a todos los agentes por "el comprometido y entregado trabajo que llevan a cabo en defensa de la seguridad y libertad de todos los almerienses".

En este sentido, ha afirmado que, "en el contexto actual, con todos los problemas derivados del narcotráfico, es necesario que los organismos competentes escuchen a los propios agentes para que puedan desarrollar su labor con los medios necesarios y las máximas garantías de eficacia y seguridad para ellos y toda la sociedad".

ACTUACIONES EN LOS CUARTELES

En San José, se repararán las fachadas y se renovará la pintura exterior de los edificios de oficinas y pabellones, además del muro exterior. En Adra, se arreglará el muro perimetral exterior, se eliminarán las humedades en las oficinas, aseos y aparcamientos, y se cambiarán las ventanas de las oficinas.

En Serón, se sustituirá la cubierta plana del edificio de pabellones y se repararán los daños que las goteras y humedades han causado en las viviendas inferiores. En Berja, se eliminarán las humedades en las oficinas y los baños, se pintará y se cambiarán las luces por nuevas luminarias.

Para el estudio y cumplimiento de esta acción se ha creado una comisión de seguimiento compuesta por dos miembros de la Diputación y dos de la Guardia Civil, con la finalidad de controlar que "las obras se realizan de forma adecuada".