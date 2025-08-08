La Diputación de Almería difunde la tauromaquia a los jóvenes de ocho municipios de interior

Presentación de los talleres de tauromaquia ‘Jugando al toro’ y de la exhibición de toreo de salón. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Asociación Escuela Taurina de Almería impulsan un taller de encierro infantil 'Jugando al toro' y una exhibición de toreo de salón para acercar a los más jóvenes a las tradiciones almerienses y al conocimiento taurino con propuestas que llegarán a ocho municipios de la provincia y que están dirigidas a niños de entre seis y 14 años.

Las actividades se celebrarán en Alboloduy, Alcolea, Gádor, Canjáyar, Lucainena de las Torres, Laujar de Andarax, Macael y Huércal-Overa desde el 11 de agosto hasta el 19 de octubre, según ha informado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Almudena Morales, ha destacado que "un año más, desde la Diputación reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de nuestras tradiciones a través de actividades que combinan aprendizaje y diversión".

"Gracias a la colaboración de la Escuela Taurina de Almería y al esfuerzo de Ruiz Manuel, vamos a llevar estos talleres a ocho municipios, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de conocer el mundo del toro de forma lúdica y respetuosa, al tiempo que fomentamos valores como la disciplina y la cultura", ha asegurado.

Así, Morales ha invitado "a todas las familias a participar en esta iniciativa que no solo mantiene vivo un arte con siglos de historia, sino que también contribuye a enriquecer la oferta cultural en nuestros pueblos".

Por su parte, el torero y director de la Asociación Escuela Taurina de Almería, Ruiz Manuel, ha subrayado que "volvemos a llevar el toreo a las calles con un proyecto que nos llena de ilusión y que, un año más, está pensado para los más pequeños".

"Nuestro objetivo es transmitir la tradición y las costumbres de nuestra tierra a través de talleres que combinan aprendizaje y diversión. Gracias a la Diputación de Almería por su apoyo constante, que hace posible que estas iniciativas lleguen a tantos rincones de la provincia", ha añadido.

El director ha apuntado que "los niños y niñas esperan con ganas estas actividades, que cada año se convierten en un auténtico éxito". "Estamos seguros de que esta edición volverá a ser especial y que juntos seguiremos manteniendo viva una parte fundamental de nuestra cultura. Os esperamos en las calles para disfrutar de esta experiencia", ha apostillado.

ACTIVIDADES

Con estos talleres se difunde y promociona la tauromaquia en la provincia de Almería, "acercando a los más jóvenes los primeros pasos en el aprendizaje de este arte". A través de talleres prácticos, se pretende dar a conocer el toreo y su técnica desde el ruedo, "profundizando en el conocimiento y el respeto hacia esta tradición".

Estos actividades buscan mantener viva la actividad taurina "como parte esencial de la cultura, las costumbres y las tradiciones almerienses, al tiempo que se amplía la oferta cultural en diferentes zonas de la provincia, apoyando el calendario de actividades de los municipios y acercando esta experiencia a territorios que habitualmente no disponen de iniciativas similares".

Además, se va a llevar a cabo un encierro infantil y una exhibición de salón. Así, los participantes podrán disfrutar de una representación de un encierro al estilo más tradicional, con carretones, que realiza un recorrido por la calle y desemboca en una plaza de toros simulada, donde todos se reúnen para correr y esquivar las embestidas.

A continuación se realizará la demostración de cómo se utilizan los trastos de torear, la descripción de las suertes del toreo a cargo de alumnos de la Escuela Taurina de Almería y, finalmente, la participación de todos los asistentes en la actividad.