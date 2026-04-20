La Diputación de Almería ejecutará la rehabilitación de la Plaza del Rey Chico en Fuente Victoria con estética nazarí

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la licitación del proyecto para rehabilitar y modernizar la Plaza del Rey Chico, en la Entidad Local Menor de Fuente Victoria, una actuación que renovará de forma "integral" este céntrico espacio con una estética nazarí.

Según ha señalado la institución provincial en una nota, la intervención abarcará 860 metros cuadrados e incluirá nuevas pavimentaciones, mobiliario y servicios básicos.

El proyecto contempla la reconstrucción de la plaza con encintados de ladrillo tosco que formarán las figuras geométricas típicas de este estilo, especialmente en la zona central peatonal.

Este diseño se completará con un acabado superficial de empedrado de canto rodado, con el que se recuperará la "vistosidad que el actual pavimento de terrazo degradado había perdido con los años".

La reforma equilibrará el uso social con el funcional. Mientras que el centro será de uso exclusivo peatonal, el perímetro --que permite el acceso de los vecinos a sus viviendas-- se pavimentará con hormigón impreso de alta resistencia y rigolas de hormigón, con lo que se mantendrá una "estética coherente" en todo el conjunto.

Más allá de lo visual, la actuación resuelve un problema técnico singular del estado actual: el sistema de evacuación de aguas pluviales. Hasta ahora, el agua se conducía por debajo de uno de los edificios colindantes. Con la nueva obra, se ejecutará una nueva red de pluviales independiente que evacuará hacia el noroeste, "evitando riesgos para las edificaciones".

MEJORAS EN ILUMINACIÓN, PATRIMONIO Y ZONAS VERDES

Además, el proyecto contempla actuaciones en materia de eficiencia energética, recuperación del patrimonio y mejora de las zonas verdes. En concreto, se reforzarán los puntos de luz interiores con cuatro nuevas columnas de estilo clásico y luminarias LED de 32 vatios con regulación horaria, con lo que se eliminarán las zonas de sombra actuales.

Asimismo, la actual fuente ornamental, hoy fuera de servicio, será desmontada, restaurada y puesta de nuevo en funcionamiento mediante un sistema moderno de recirculación y cloración.

A ello se suma la instalación de bancos integrados en jardineras de piedra natural y pizarra, así como la plantación de ejemplares de 'Ginkgo biloba' con sistemas de "riego automatizado eficiente".