La Diputación de Almería homenajea a 38 trabajadores públicos jubilados en 2025

Foto de familia de los trabajadores homenajeados por su jubilación en 2025. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha homenajeado este martes en el Patio de Luces del Palacio Provincial a los 38 trabajadores públicos de la institución provincial que se han jubilado durante 2025.

En este acto de reconocimiento, se les ha entregado una placa conmemorativa como muestra de agradecimiento por su labor profesional al servicio de la provincia y de los almerienses.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha sido el encargado de entregar los reconocimientos a los funcionarios jubilados junto a la diputada de Recursos Humanos y Contratación, María del Mar López.

Durante la ceremonia, el presidente ha felicitado a los homenajeados "por una vida dedicada a su vocación de servicio público y que han entregado a los 103 municipios y todos los almerienses", al tiempo que les ha deseado suerte en la nueva etapa que emprenden a partir de ahora.

Entre los empleados públicos de Diputación jubilados en 2025 se encuentran cocineros, maquinistas, técnicos de seguridad, porteros, auxiliares de servicios técnicos, auxiliares de enfermería, educadoras, técnico en prevención de drogodependencias, técnica en sistemas, información y comunicación, peones, psicóloga, trabajadora social, técnico en gestión deportiva y una médica.