La Diputación de Almería impulsa en Antas la mejora de 13 calles y de sus redes de abastecimiento con casi un millón

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Antas, Pedro Ridao, durante la visita a las obras en el municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ANTAS (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Antas impulsan la renovación de 13 calles del núcleo urbano del municipio, junto a la mejora de las redes de abastecimiento de agua, con una inversión de casi un millón de euros con cargo a los Planes Provinciales.

Esta actuación, que supone un "nuevo ejemplo del compromiso de la Diputación con el desarrollo de la provincia", permitirá modernizar infraestructuras básicas y transformar el espacio público, según ha señalado la institución provincial en una nota.

El proyecto abarca las calles Pedro Cuesta, Macura, Amparo Artero Martínez, Isabel Casquet, Argar, del Río, de la Paloma, del Carmen, de la Estación, del Jardín, del Águila, del Mar y Camino de Jauro. Las obras dotarán a estas vías de "mejores condiciones de funcionalidad, seguridad y estética, resolverán deficiencias históricas y mejorarán la imagen urbana del municipio".

La intervención incluye la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la ejecución de una nueva red de pluviales para evitar acumulaciones de agua, el soterramiento de las redes de alumbrado público y telecomunicaciones, así como la mejora de pavimentaciones y la creación de plataformas únicas en las calles más estrechas "para favorecer la accesibilidad tanto de peatones como de vehículos".

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado junto al alcalde de Antas, Pedro Ridao, y parte del equipo de gobierno municipal estas actuaciones, que ya se ejecutan en el centro del municipio.

Rodríguez ha subrayado que "la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos permite llevar a cabo proyectos que mejoran las infraestructuras, optimizan los servicios públicos y hacen más fácil la vida de los vecinos".

En esta línea, ha añadido que "apostar por la mejora de las redes es fundamental, porque nos permite ahorrar agua, hacer más eficiente el abastecimiento y avanzar hacia municipios más modernos y sostenibles".

Por su parte, el alcalde de Antas ha incidido además en que esta obra va a permitir modernizar las infraestructuras y "dar solución a problemas tan importantes como las pérdidas de agua, mejorando de forma directa la calidad de vida de nuestros vecinos". Asimismo, Ridao ha agradecido "la colaboración y el compromiso de la Diputación con los municipios más pequeños para seguir avanzando en el desarrollo de Antas".