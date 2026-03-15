La Diputación de Almería organiza una actividad en Rágol para potenciar el papel de la mujer rural

Participantes en la actividad en Rágol (Almería) muestran algunos de los trabajos realizados en los talleres del programa provincial 'Igualdad y mujeres'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

RÁGOL (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha organizado en Rágol una actividad para potenciar el papel de la mujer rural en la sociedad almeriense, en el marco del programa provincial 'Igualdad y mujeres'.

Con este programa también se busca reforzar el trabajo y la visibilidad de las asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de Mujeres y favorecer su empoderamiento en los municipios, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La actividad ha contado con la colaboración de la Asociación de Mujeres 'El Cabañil' y durante la jornada se ha ofrecido información sobre las actividades que la Diputación desarrolla en los municipios de la provincia "para incentivar el papel de la mujer en el día a día de los pueblos con iniciativas como los talleres 'Carmen de Burgos', que versan sobre diferentes disciplinas artísticas como la pintura".

Precisamente en este encuentro se ha organizado una muestra de los trabajos realizados en estos talleres de artes plásticas, así como un taller en vivo en el que todas las mujeres de Rágol han tenido la oportunidad de participar. En este encuentro participaron la diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, y la diputada del PFEA y concejal de Rágol, Matilde Díaz.

Nieto ha recordado que "coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer hemos querido llevar a cabo esta iniciativa para difundir todas las actividades y recursos que la Diputación pone al alcance de las mujeres para impulsar su papel social en nuestros pueblos, de forma especial en los municipios más pequeños".

"Tenemos que potenciar y dar la relevancia que las mujeres rurales tienen en el conjunto de la provincia de Almería", ha subrayado. Asimismo, la diputada ha puesto de relieve el "trabajo fundamental" que realizan las asociaciones del Consejo Provincial de la Mujer en todos los municipios de la provincia.

Por otro lado, ha recordado la importancia de los talleres 'Carmen de Burgos' como "una actividad dinámica que da la posibilidad a los ayuntamientos de ofrecer talleres de calidad en los que, además de aprender sobre una disciplina artística, se crean puntos de encuentro y espacios para compartir entre las mujeres almerienses".