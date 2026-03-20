La Diputación de Almería recibe el Premio ARCO por la rehabilitación del Hospital Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha reconocido la labor y el trabajo que la Diputación de Almería ha realizado en la rehabilitación y puesta en uso del Hospital Provincial en la nueva edición de los Premios ARCO. El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha recogido este reconocimiento otorgado al proyecto de rehabilitación y puesta en uso del antiguo Hospital Provincial.

Durante el acto, Escobar ha destacado que este emblemático edificio, que se encontraba en estado de ruina, "hoy brilla como un referente cultural gracias al Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec)", subrayando que este reconocimiento avala el éxito de una hoja de ruta basada en la puesta en valor del patrimonio como "motor de desarrollo".

Asimismo, ha señalado que "este proyecto es un ejemplo del impacto que ya está generando el Murec" y ha avanzado que "esta línea de trabajo tendrá continuidad con nuevas iniciativas como la rehabilitación del Cortijo del Fraile, uno de los proyectos más ambiciosos de la institución provincial".

La institución provincial ha liderado un proyecto integral que ha permitido recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la capital, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI. El objetivo principal ha sido preservar su valor histórico y arquitectónico, al mismo tiempo que se le dota de un uso cultural, transformándolo en un espacio dinámico, abierto a la ciudadanía y con proyección internacional.