La Diputación de Almería transforma con 158.000 euros la Plaza de la Constitución de Urrácal para peatonalizar el centro

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, durante la visita a la remodelada Plaza de la Constitución de Urrácal (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

URRÁCAL (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha financiado con 158.000 euros la remodelación integral de la Plaza de la Constitución de Urrácal, que el municipio estrenará este verano tras una actuación destinada a peatonalizar y humanizar el centro del casco urbano y a convertir este enclave en un espacio libre de estacionamiento, más accesible y orientado al encuentro vecinal.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado el municipio junto a la alcaldesa de Urrácal, Emilia Mateo, para conocer 'in situ' el estado de ejecución de unas obras que "están a punto de finalizar" y que han permitido renovar por completo una plaza que presentaba pavimentos y acerados "altamente deteriorados, desnivelados o parcheados".

El proyecto se ha financiado con cargo a los Planes Provinciales de Obras y Servicios que promueve la Diputación en los 103 municipios de la provincia, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

La intervención ha buscado dejar libre de vehículos la plaza para que funcione como "punto de interacción social, uso y disfrute para los vecinos", además de garantizar una "mejora sustancial" de la accesibilidad general y de los accesos a las viviendas y comercios del entorno.

Rodríguez ha destacado que esta obra refleja la importancia de la cooperación local y de las inversiones de la Diputación en los municipios. En este sentido, ha señalado que los Planes Provinciales son un mecanismo que la institución pone a disposición de los ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras y ha valorado el "aprovechamiento tan exitoso" que han tenido en Urrácal.

El diputado ha subrayado que la plaza está "totalmente remodelada" gracias a una intervención que ha servido para "transformar", "mejorar" y "embellecer" este entorno. Además, ha apuntado que los trabajos han permitido "eliminar las humedades de las casas colindantes" y dotar al municipio de una infraestructura "mucho más moderna, útil para todos y perfectamente adaptada al entorno".

Rodríguez ha defendido que la actuación demuestra la efectividad de los Planes Provinciales y ha vinculado la obra con el objetivo de que los almerienses, "vivan donde vivan", disfruten de mejores servicios y comunicaciones. También ha señalado que estas inversiones contribuyen a que los pueblos "consoliden y arraiguen su población".

Por su parte, la alcaldesa de Urrácal ha destacado el impacto y la utilidad del proyecto para el municipio. Mateo ha explicado que el Ayuntamiento solicita los Planes Provinciales con la idea de ejecutar actuaciones "reconocibles, visibles y, sobre todo, útiles" para los vecinos, y ha recordado que, tras la subida a la ermita del cementerio en el mandato anterior, la remodelación integral de la Plaza de la Constitución era una "prioridad absoluta y muy necesaria" para esta legislatura.

La alcaldesa ha indicado que los trabajos sacaron a la luz "graves problemas ocultos" frente a quienes pensaban que la plaza no requería intervención. Según ha detallado, no había desagües adecuados y la red existente estaba "completamente deteriorada", lo que generaba humedades en las viviendas del entorno.

Mateo ha considerado que se trata de una obra "imprescindible", ya que "no solo soluciona estos problemas estructurales, sino que devuelve a los vecinos un espacio de encuentro precioso y transformado para el disfrute de todos".

ACTUACIONES EJECUTADAS

Para materializar la remodelación, el proyecto ha incluido demoliciones y trabajos previos, con la retirada del mobiliario urbano y de los árboles existentes, la demolición de los pavimentos deteriorados de la calzada, del acerado de mármol contiguo a la iglesia y de las escaleras y muretes viejos situados al oeste de la plaza.

Asimismo, se ha ejecutado una nueva pavimentación completa a un mismo nivel mediante adoquín envejecido multiformato en dos colores, con el fin de diferenciar visualmente los espacios peatonales de los destinados al tráfico de vehículos. La obra también ha incorporado pavimento direccional táctil para cumplir con la normativa de accesibilidad.

En materia de accesibilidad y estructuras, se ha previsto la formación de una nueva plataforma de hormigón con escaleras y rampas de acceso adecuadas para las viviendas y comercios situados al oeste de la plaza. Aunque las redes generales de abastecimiento de agua y saneamiento son recientes, también se ha acometido la renovación completa de todas las acometidas domiciliarias del ámbito de la obra.

La intervención ha incorporado la instalación de 14 balizas cilíndricas con tecnología LED de alta eficiencia, con una potencia de cinco vatios, conectadas de forma subterránea a la red de alumbrado público, para aportar iluminación ambiental y delimitar las zonas peatonales y de tráfico.

El proyecto se completa con la instalación de nuevos bancos de hormigón, tres con jardinera integrada y dos estándar; papeleras de hormigón; barandillas pasamanos de protección en acero inoxidable; una nueva fuente de agua de piedra natural, y la reconstrucción de las bancadas perimetrales existentes con losas de mármol pulido.

Asimismo, se ha implantado un sistema de riego automático por goteo programable para las nuevas jardineras y se ha incluido señalización vertical informativa fuera de la plaza para indicar las nuevas zonas de estacionamiento disponibles en el municipio.