La Diputación Provincial anima a los almerienses a apoyar la labor social de Cruz Roja con el Sorteo de Oro

Presentación en Almería del Sorteo de Oro de la Cruz Roja. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha animado a los almerienses a apoyar la labor social de Cruz Roja a través del Sorteo de Oro 2026, que se celebrará el próximo 23 de julio en Granada.

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, ha recibido para ello a una representación de Cruz Roja Almería con el fin de conocer los detalles de esta nueva edición.

En el encuentro, en el que ha estado acompañado por el vicepresidente, Ángel Escobar, ha participado el coordinador de Cruz Roja en Almería, Fran Vicente, junto a varios voluntarios de la organización.

Durante la reunión, ambos han señalado el lema de esta iniciativa, 'Lo que hacemos por las personas vale oro', como representativo de la labor social que Cruz Roja desarrolla en toda la provincia y han animado a la ciudadanía a sumarse a ella.

En una nota, la institución provincial ha destacado que el Sorteo de Oro no solo ofrece la posibilidad de optar a importantes premios, sino que también constituye una forma "directa y accesible" de colaborar con proyectos sociales.

En este sentido, la recaudación obtenida en la provincia de Almería se destina íntegramente a financiar programas locales dirigidos a familias en dificultad, infancia vulnerable, personas mayores en situación de soledad, personas sin hogar, personas migrantes o quienes atraviesan situaciones de emergencia.

Desde Cruz Roja han recordado además que existen distintas formas de colaborar con la organización, como el voluntariado, al que han definido como el verdadero motor de la entidad, o hacerse persona socia, si bien han incidido en que el Sorteo de Oro supone una "opción accesible para toda la ciudadanía".

De este modo, la compra de un boleto se plantea como un "gesto sencillo" con el que cualquier persona puede incorporarse a esta red de solidaridad y contribuir a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.