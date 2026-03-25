Las empresas de la marca 'Sabores Almería' amplían sus líneas de negocio en la feria 'Alimentaria' de Barcelona

Foto de familia de las empresas participantes en el expositor de 'Sabores Almería' durante la celebración de 'Alimentaria' en Barcelona. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 21 empresas de la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería' han afrontado la recta final del 50 aniversario de 'Alimentaria', el Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, con una intensa actividad comercial y un aumento de las reuniones de trabajo, además de la consolidación de contactos profesionales.

El estand de la marca ha continuado como un punto transitado dentro de la feria y, especialmente en el ecuador de esta cita internacional, las empresas participantes han intensificado su agenda de trabajo con encuentros comerciales que se han sucedido "de forma constante".

Estas reuniones, según ha destacado la Diputación Provincial en una nota, han permitido "afianzar relaciones" iniciadas en jornadas anteriores, así como abrir nuevas líneas de negocio tanto en el ámbito nacional como en mercados exteriores.

El "dinamismo" del estand ha reflejado el interés que despierta la oferta agroalimentaria almeriense, que combina "tradición, innovación y calidad". Las empresas han aprovechado este escaparate internacional no solo para dar a conocer sus productos, sino también para explorar nuevas vías de comercialización, detectar tendencias del sector y posicionarse en un entorno competitivo.

El expositor de 'Sabores Almería', ubicado en el pabellón cinco, estand C91, ha mantenido un flujo constante de visitantes profesionales, "lo que ha confirmado el interés por los productos de la provincia".

En esta edición participan 21 empresas que representan la diversidad del tejido agroalimentario provincial, entre ellas Embutidos Peña Cruz, Lorusso, Chercos, Industrias Cárnicas Campohermoso, Miel Sierra Filabres, Bodega Palomillo, Segura Jamones de Serón, Raíces de Almajalejo, Flor de Sal Cabo de Gata y Oro del Desierto.

Además, también participan Cocinatur, Jamones de Serón Checa, Campos de Uleila, Desuflí, Oleo Almanzora, Luxeapers, Jamones Pedro Castaño, Ecocítricos del Andarax, Industrias Cárnicas Diego Molina, El Castillico, Almendras de Andalucía y Vegavilanos.

PRODUCTOS Y NOVEDADES

Entre las firmas presentes figura Desuflí, que ha acudido a Barcelona para mostrar sus conservas vegetales de Suflí. Con más de 30 años de experiencia, elabora una amplia gama de conservas vegetales con técnicas que han pasado de generación en generación.

Por su parte, Oleo Almanzora ha llevado a la feria la tradición de varias generaciones de olivicultores que han transformado y adaptado los sistemas de cultivo del olivo a las últimas tecnologías respetuosas con el medio ambiente, lo que les ha permitido obtener un aceite de oliva virgen extra (AOVE) de gran calidad.

Luxeapers ha vuelto un año más a 'Alimentaria' para mostrar sus encurtidos vegetales, como alcaparras, pepinillos o cebollitas. La firma espera la visita de sus clientes y poder sumar nuevos contactos para abrir más líneas de mercado.

En el caso de Almendras de Andalucía, ha acudido por primera vez con estand propio para mostrar sus productos en esta feria, que tiene una vertiente internacional. La firma ya había asistido anteriormente como visitante, pero ahora cuenta con un estand dentro del espacio de 'Sabores Almería'.

De igual modo, Vegavilanos ha participado con 'Sabores Almería' en esta edición y ha llevado sus patés, salsas y cremas ecológicas, además de nuevas innovaciones, con especial apuesta por su nuevo producto, el tomate seco deshidratado, para impulsarlo.

Industrias Cárnicas Diego Molina ha estado presente en esta nueva edición con una variedad de sus embutidos. Todos sus productos son artesanos y elaborados en Almería. Además, ha llevado su "joya de la corona", sus perlas, que son escenificaciones que contienen el sabor de sus productos.

En esta misma línea, Industrias Cárnicas Campohermoso ha vuelto a esta feria internacional para mostrar sus productos. La empresa se dedica a la elaboración y distribución de carnes y embutidos de alta calidad y, fiel a sus orígenes, ha crecido en el término de Campohermoso, población que hace honor a su nombre.

Cocinatur también ha repetido en 'Alimentaria' por su 50 aniversario y ha llevado sus productos tradicionales y sus platos sin aditivos y sin conservantes. Su catálogo incluye guisos tradicionales como lentejas con chorizo, paella, berenjena rellena, costilla barbacoa y cremas, entre otros.