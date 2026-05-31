El Festival Murmura vive un sábado de "excelencia musical y gastronómica" en Laujar y Fuente Victoria (Almería)

Imagen del Festival Murmura. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Murmura ha vivido este sábado un maratón de conciertos con más de diez horas en directo, dividida en dos sedes: desde el mediodía y hasta primera hora de la tarde en el Escenario Bodega Cepa Bosquet de Fuente Victoria -con Guadalupe Plata, Maruja Limón, Arco y los británicos The Molotovs-, y desde mitad de la tarde hasta las dos de la madrugada en el Escenario Plaza de Toros situado en Laujar del Andarax -con El Nido, Rufus T. Firefly, 091, Miguel Campello y Ale Acosta, un programa de "excelencia musical y gastronómica".

Tal y como ha señalado la Diputación en una nota de prensa, la sexta edición de Festival Murmura está organizada por Crash Music y la Fundación Music For All y con el apoyo institucional de la Diputación Provincial con Sabores Almería e Identidad Almeriense. Además, cuenta con el patrocinio principal de Estrella de Levante y la colaboración oficial de Brugal, Schweppes, Cupra Indalo Motor, Luxapears y Grupo Ecoinver.

La alcaldesa de Laujar y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "Festival Murmura vuelve a demostrar que la Alpujarra Almeriense es un escenario cultural de primer nivel, capaz de unir música, patrimonio, gastronomía y naturaleza en una experiencia única. Laujar ha vivido una jornada muy especial, con la Plaza de Toros llena y con un público entregado que ha disfrutado de artistas de gran calidad en un entorno que aporta identidad y autenticidad a cada concierto".

Morales ha señalado que "este festival representa muy bien la forma en la que entendemos la cultura desde la Diputación de Almería: como una herramienta para dinamizar nuestros pueblos, generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar la imagen de una provincia diversa, creativa y con mucho talento. Murmura ha conseguido implicar a varios municipios de la Alpujarra y convertirlos durante todo el fin de semana en puntos de encuentro para vecinos y visitantes, con una programación cuidada, accesible y pensada para disfrutar sin prisas".

De esta manera, abrió la tanda de conciertos desde la Bodega Cepa Bosquet con la actuación de los ubetenses Guadalupe Plata. Abanderados del blues pantanoso y visceral, su directo siempre es un plus de energía y fiereza, de trepidantes ritmos, buena distorsión y un empaque que vibró hercúleo en temas enlazados sin descanso como 'Rata', 'Milana', 'Huele a rata' o 'Calle 24', que llevan adornando su repertorio con innegable efectividad, según ha señalado el citado comunicado.

Tras eso, actuó la banda Maruja Limón. Un sexteto de mujeres que cogieron por bandera la conocida copla de Gracia Montes para mostrar su explosión mezcla de sensibilidad y de ironía en las letras, a ritmos variados que van de la rumba al dembow más urbano, pasando por el flamenco, la música electrónica, el pop o la salsa. Su parada en la Alpujarra Almeriense y Murmura Festival ha sido una más de una larga gira constante que les ha llevado ya por medio mundo y como hará dentro de unas semanas en Francia o Estados Unidos. Una "propuesta divertida y radiante", que lució especialmente en canciones como 'Esta noche no me acuesto', 'Rosario Dinamitera' o 'Yo no estoy pa' esto'.

Mientras el público disfrutaba entre concierto y concierto de 'Sabores de la Alpujarra' con jamón, quesos, carne con tomate, gildas o paellas y tabernero, adaptadas también para veganos, el plato fuerte de la sesión de conciertos en Fuente Victoria llegaba con el granadino Arco.

Después de haber recorrido medio mundo con El Puchero del Hortelano, Arco está celebrando el décimo aniversario de su camino en solitario en el que ha expandido todavía más su libertad para emocionar con el quiebro preciso y unas letras que siempre rezuman honestidad y todo lo bueno de la humanidad.

En el marco de su gira por Europa, desde las islas británicas llegarán The Molotovs, que aportaron una genuina dosis de rock con la insultante juventud de sus dos hermanos, Mathew Cartlidge (voz y guitarra) e Issey Cartlidge (bajo y voz), que ya han abierto conciertos de Iggy Pop o han sido recomendados por Blondie o Loquillo.

La banda descerrajó el núcleo de su aclamado primer larga duración titulado 'Wasted on youth', con especial mención a 'Daydreaming', 'More, more, more', 'My metallic wife', 'Rhythm of yourself' o el intenso cierre de 'Today'sgonna be ourday'.

Firefly, 091, Miguel Campello y Ale Acosta entre las que además se intercalaron las bailables tandas de Sesión Taha con los éxitos del momento y otra colección de temas imperecederos.

Además, ha actuado Miguel Campello que ofreció un concierto accesible gracias a la alianza de Reale Foundation y la Fundación Music For All. El cierre a la jornada del sábado llegó, pasada la medianoche, con Ale Acosta.

El músico y productor de Lanzarote, "50% de Fuel Fandango, desplegó las alas de su conocida elegancia electrónica, ahora en solitario, como ha mostrado en su debut 'El porvenir', del que sonaron temas como 'La ceniza', '¿A dónde vas niño?' o 'El cerro y el mar', cosechando una amplia ovación final", tal y como ha afirmado Diputación.

Finalmente, este domingo, 31 de mayo, será un día con un marcado carácter familiar y multidisciplinar, con varias propuestas diurnas, casi todas ellas de entrada libre.

A las 10,00 horas comenzará una ruta de senderismo guiada y en familia desde Bayárcal, y a las 10,30 horas habrá una degustación gastronómica con desayuno molinero en Almazara de la Vega en Canjáyar. A las 12,00 habrá hasta cinco actividades en otras tantas localidades de la Alpujarra Almeriense.

Una actividad familiar con 'Cuentos afinados' de tradición oral con Paula Mandarina en Alcolea, una slam poética con Nadie y Los Sueños Eléctricos en Beires, microteatro con Las Cruces Teatro en Almócita, una sesión Ecstatic Dance en Enix, y una gymkana familiar en Alboloduy.

Todavía quedará más música con un nuevo concierto (de entrada) a cargo de Amparo Sánchez, de Amparanoia, en la Bodega Barea Granados de Padules, a las 12.30 horas del mediodía.

De este modo, Festival Murmura vuelve a ofrecer esta primavera una experiencia única para todos los asistentes a este evento gourmet donde disfrutar de eventos poco masificados en el mejor entorno, con los mejores sabores y con la mejor y más creativa banda sonora.