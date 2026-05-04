La Festividad de la Virgen de Fátima llenará Tíjola (Almería) de color con sus alfombras de serrín tintado

Presentación de la Festividad de la Virgen de Fátima de Tíjola (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Tíjola (Almería) celebrará el próximo domingo la tradicional Festividad de la Virgen de Fátima, que se remonta a finales de los años 40 y principios de los 50 del siglo XX y que se caracteriza por la original estampa de alfombras de serrín tintado de colores que adornan con flores, ramas, hierba y altares en los balcones.

La programación de esta festividad también contempla actividades el día de antes, sábado 9 de mayo, con la verbena popular que arrancará a las 23,00 horas con Carmen Mari Show y Dj Efejefe, según ha explicado la Diputación en una nota.

El domingo es el día grande con las charangas y visitas a las calles decoradas desde las 12,00 horas; con bailes folclóricos a partir de las 16,30 horas y misa y procesión a las 18,00 horas. El 13 de mayo de oficiará la misa en la Ermita de San Cayetano.

El evento acogerá además la XVI edición del Concurso de Fotografía 'Colores de Fátima' en la modalidad de color. El tema es la celebración de la Virgen de Fátima y los participantes deberán presentar tres fotografías de diferente estilo. Un jurado concederá tres premios.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha valorado una de las celebraciones "más originales y vistosas de Almería" que "refleja como pocas la implicación de todo un pueblo, el de Tíjola, que se une cada año para rendir homenaje a la Virgen de Fátima con un despliegue de color, creatividad y devoción verdaderamente admirable".

Morales ha señalado que sin la participación de los vecinos "sería imposible que las calles del municipio se transformaran en esa gran alfombra llena de vida, en la que cada rincón está cuidado con esmero y cada detalle transmite el cariño de quienes la hacen posible".

Por su parte, el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ha valorado la labor de quienes han conseguido que la tradición "se mantenga viva" y ha agradecido la presencia en la presentación de mujeres de la asociación Encajeras y de la asociación Aurora vestidas con los trajes tradicionales del municipio.

Asimismo, ha animado a todos los almerienses y visitantes a visitar el municipio durante estos días para "conocer la hospitalidad de los tijoleñas y una de las fiestas más singulares y originales de toda la provincia".

El delegado territorial de Cultura de la Junta, Juan José Alonso, ha señalado que "desde 1951 este pueblo ha sabido mantener y cuidar una tradición que llena sus calles de vida, color e identidad", lo que le ha llevado a ostentar el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Esta celebración se caracteriza por la música, la alegría y el consumo de productos típicos como la "cuerva" y el vino del país. El pueblo se transforma con un decorado "a cielo abierto".