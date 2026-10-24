El Foro Mujer y Sociedad clausura su programa de mentoring para mujeres con discapacidad en la Diputación de Almería

Clausura del Foro Mujer y Sociedad en la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial ha albergado la jornada de encuentro y entrega de diplomas del programa de mentoring para la mujer con discapacidad en el marco del Foro Mujer y Sociedad, que ha contado con más de medio centenar de participantes.

La psiquiatra madrileña Marisol Roncero ha cerrado con una conferencia el acto en el que la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha agradecido la implicación de las entidades promotoras.

"Agradecemos a la aociación Foro Mujer Sociedad y a FAAM la colaboración y el trabajo conjunto desarrollado para llevar a cabo esta iniciativa formativa", ha expresado Nieto tras culminarse el proceso de mentoring.

La presidenta de la asociación Foro Mujer Sociedad, Rosario Ruiz, ha detallado que el mentoring constituye "un acompañamiento humano" más allá de la transferencia formativa. "Se trata de un espacio seguro, cimentado en la generosidad y la confianza mutua, donde se habla de metas, de fortalezas, de miedos y de crecimiento integral", ha indicado.

Por parte de FAAM, su presidente, Valentín Sola Caparrós, ha centrado su intervención en la importancia de poner el foco en el potencial individual. "¿Vemos las limitaciones o vemos las capacidades? Ojalá aprendamos cada día a mirar primero a las personas, a reconocer su talento y abrir las puertas necesarias para que puedan desarrollarlo", ha expuesto.

Sola ha felicitado a las 12 participantes, ha agradecido la implicación de la asociación Luna y ha detallado la composición laboral de FAAM como referente de inclusión, recordando que dos de cada tres personas de su plantilla de 560 trabajadores son mujeres, la mayoría en puestos técnicos y de responsabilidad.

Durante su ponencia al final de la jornada, la psiquiatra ha abordado la salud mental femenina subrayando que no se trata de una cuestión puramente individual, sino del resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y el entorno social.