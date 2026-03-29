Gádor (Almería) celebra su tradicional representación de la Pasión de Cristo con 22 escenas evangélicas

Representación viviente en Gádor (Almería) - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

GÁDOR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha informado de que la localidad de Gádor ha celebrado este sábado noche su tradicional representación viviente de la Pasión de Cristo, que cuenta con 22 escenas que recrean los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena, su crucifixión y muerte.

Según ha contado la institución provincial en una nota, la Representación Viviente de la Pasión de Cristo de Gádor persigue "mantener una tradición histórica que implica a mayores, adultos, jóvenes y menores, que se realiza desde hace más de 80 años y en la que participan de forma directo más de 100 vecinos como intérpretes, así como otros tantos que se vuelcan en todos los preparativos". La Pasión Viviente de Gádor está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

A la recreación de este año asistió la diputada de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramírez, y miembros de la corporación municipal.

La diputada ha destacado la implicación de todo un pueblo en dar forma a una tradición histórica, religiosa y popular que da personalidad a la Semana Santa de toda la provincia; y la alcaldesa ha destacado el trabajo coordinado y comprometido de todos los vecinos que hacen realidad que año tras año esta celebración se haya convertido en una cita clave durante la Semana de Pasión almeriense.