La Hermandad de la Estrella realiza una levantá de cada paso en la puerta del Palacio Provincial

La Hermandad de la Estrella en el Palacio Provincial en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha informado este domingo de que elvicepresidente, Álvaro Izquierdo, y el diputado provincial, Antonio J. Rodríguez, han recibido a los pasos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de La Estrella y a la Hermandad de la Estrella en la puerta del Palacio Provincial de la Diputación de Almería.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el Palacio Provincial ha sido punto de cante de saetas de esta procesión que ha partido a las 15,00 horas del templo de San Isidro. El Niño de las Cuevas y Ana Mar, han sido los encargados de poner la voz y el sentimiento a las saetas que le han dedicado a los dos pasos procesionales de La Estrella.

La Hermandad de la Estrella ha realizado una levantá en cada paso. Además, el vicepresidente y el diputado provincial han ofrecido un ramo de flores a los pasos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de La Estrella.

Por último, Álvaro Izquierdo y Antonio J. Rodríguez se han incorporado en el cortejo y han acompañado a la Hermandad de la Estrella hasta su salida en la Carrera Oficial de esta Semana Santa 2026 de Almería.