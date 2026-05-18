Huécija (Almería) celebra este sábado la primera edición de su Festival Nacional de Folklore 'Sebastián Enríquez'

Presentación del Festival Nacional de Folklore 'Sebastián Enríquez' de Huécija (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Huécija han presentado la primera edición del Festival Nacional de Folklore 'Sebastián Enríquez', una nueva cita cultural que se celebrará este sábado, 23 de mayo, en Huécija, y que busca preservar el folclore tradicional almeriense como parte de la identidad cultural de la provincia.

El objetivo de la cita, según ha trasladado la institución provincial en una nota, es poner en valor las raíces, la música, los trajes tradicionales y la identidad popular del municipio.

Durante el acto de presentación, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que el festival resalta la figura de un músico y profesor nacido en Alicún y muy vinculado a Huécija, "donde transmitió su pasión por la música y por la conservación de las tradiciones de su pueblo y de toda una comarca".

La diputada también ha subrayado que "el folclore no es solo música o baile, sino memoria, tradición y una forma de entender quiénes somos", y ha felicitado al Ayuntamiento de Huécija, al responsable del festival y a los grupos participantes por impulsar "un proyecto que recupera el legado de quienes nos precedieron y permite disfrutar de nuestras señas de identidad de una manera cercana, festiva y participativa".

La alcaldesa de Huécija, Ana María Vizcaíno, ha explicado que el evento "es una oportunidad para fortalecer la identidad de Huécija" y también "una manera de acercar nuestras raíces a las nuevas generaciones".

Vizcaíno ha señalado que durante la jornada se presentará el baile típico de Huécija, que "hace varios años que no se ha bailado" y que se llama primera y toreras. Se trata de una expresión de folclore que "representa la riqueza cultural transmitida de generación en generación y que sigue viva gracias al esfuerzo y la dedicación de asociaciones y de personas comprometidas con nuestras costumbres".

Por su parte, el coordinador y responsable del festival, Miguel Ángel Lafuente Enríquez, ha detallado la programación de esta primera edición y ha relatado que será "una jornada llena de actividades muy llamativas y, sobre todo, muy emotivas".

"Es un enorme orgullo poder formar parte de este proyecto ya que se trata de una iniciativa que creo que va a gustar mucho", ha afirmado Lafuente, quien ha añadido que siguen trabajando "en la recuperación de la versión original del baile".

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará a las 11,00 horas en el Centro Cultural con la inauguración de la jornada y la exposición 'Entre cuerdas y trajes'. A continuación, a las 11,15 horas, tendrá lugar la conferencia 'Huécija: las raíces de su folklore. Pobladores, lengua, indumentaria tradicional e identidad', a cargo del investigador Nicolau Guillem.

La programación continuará a las 12,15 horas con el recorrido turístico 'Huécija, capital de un señorío: de ayer a hoy', guiado por Miguel Ángel Moya y Nicolau Guillem, desde la Plaza del Convento.

A las 13,00 horas, la Plaza de las Palmeras acogerá un concierto de música popular a cargo de la Banda de Música Huécija-Alicún y, a las 14,00 horas, se celebrará una comida popular con paella gigante.

El momento central de la jornada llegará a las 17,00 horas en la Plaza de las Palmeras con el I Festival Nacional de Folklore 'Sebastián Enríquez', que incluirá un homenaje y las actuaciones de los grupos participantes. La clausura está prevista a las 20,00 horas.

En esta primera edición participarán la Agrupación Folklórica Alcazaba, Coros y Danzas de Granada y la Agrupación Folklórica Antonio de Torres, que contribuirán a llenar Huécija de música, baile, color y tradición en una jornada pensada para disfrutar del patrimonio cultural vivo.