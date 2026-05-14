II Premios Psicología en Acción distinguen a cinco profesionales y entidades almerienses por su labor en salud mental

Foto familiar de la entrega de los II Premios Psicología en Acción. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los II Premios de Psicología en Acción han reconocido este jueves, en el Teatro Apolo de Almería, la labor de cinco profesionales y entidades comprometidas con el cuidado de la salud mental de la sociedad almeriense.

Durante la gala se han entregado varios reconocimientos, según ha informado la Diputación Provincial en una nota. En la categoría de Divulgación y Comunicación en Psicología, el premio ha sido para el Foro Salud Mental y Deporte de Canal Sur, mientras que el galardón al Impacto Social y Comunitario ha recaído en la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

Asimismo, la Fiscalía de Menores de Almería ha sido distinguida en la categoría de Liderazgo e Inspiración Femenina. El premio Psicología en Acción ha reconocido la trayectoria de Inmaculada Fernández Agis, doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Almería. Por último, el galardón Gratitud se ha concedido a los servicios de psicología de emergencias que participaron en la atención del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La presidenta de la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción, Isabel Fernández Medina, ha destacado que este segundo aniversario supone "la consolidación de un proyecto que apuesta por una Psicología cercana, rigurosa y comprometida con la ciudadanía", con presencia en ámbitos esenciales como la prevención, la evaluación, la intervención psicológica y la promoción del bienestar y la salud mental.

En el acto también ha participado la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la diputada provincial de Familia e Igualdad, Lorena Nieto; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Rebeca Gómez; y la jefa de la Unidad de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno de España, María Luisa Maroto.

Durante su intervención, Laynez ha subrayado que "la salud mental no se construye únicamente en las consultas", sino también "desde la educación, la cultura, el deporte, las redes vecinales y las administraciones públicas cuando trabajan de la mano de quienes conocen la realidad social". En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y Psicología en Acción, sociedad científica presentada hace dos años en el Espacio Alma.

Por eso, ha agregado Laynez, "seguiremos apoyando iniciativas que promuevan el bienestar emocional, la prevención, la sensibilización y la atención a las personas más vulnerables. Porque hablar de inclusión también es garantizar que nadie se sienta solo, señalado o invisible por sufrir un problema de salud mental".

La edil ha defendido además la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el bienestar emocional, la prevención y la sensibilización, especialmente entre las personas más vulnerables. "Hablar de inclusión también es garantizar que nadie se sienta solo, señalado o invisible por sufrir un problema de salud mental", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Familia e Igualdad ha subrayado que "la salud mental forma parte esencial del bienestar de las personas y requiere atención, escucha y acompañamiento". Asimismo, ha puesto en valor la labor que desempeñan los profesionales de la psicología en ámbitos como los Servicios Sociales Comunitarios, la atención a mayores, la prevención de adicciones, la igualdad y el apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Nieto también ha felicitado a los galardonados "por su compromiso y por contribuir, desde la psicología, a mejorar la calidad de vida de muchas personas".

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta ha trasladado su enhorabuena a Psicología en Acción y a su presidenta, Isabel Fernández Medina, por "visibilizar la vocación y el trabajo de tantas personas reconocidas hoy". Gómez ha recordado además una cita de Ortega y Gasset para destacar la importancia de pensar "en grande" y "mirar lejos" para lograr el progreso social, una labor que, a su juicio, desarrolla la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción y que merece "todo el apoyo institucional".

Por último, la jefa de la Unidad de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno ha señalado que estos premios "representan los valores que la sociedad necesita reforzar en su día a día". En este sentido, ha destacado el papel de los profesionales de la psicología en áreas especialmente sensibles, como la atención a víctimas de violencia de género, la protección de menores, la prevención del suicidio, el acompañamiento a personas mayores y la intervención en situaciones de emergencia y catástrofes.

La celebración del segundo aniversario comenzó por en la mañana de este jueves con el encuentro institucional y técnico 'Intervención con Infancia y Adolescencia: Construyendo Bienestar', que se desarrolló en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería. La ceremonia ha sido conducida por la guionista y directora teatral Salomé Alonso y ha contado con el acompañamiento musical en directo de la pianista Beatriz Gómez.