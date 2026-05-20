El Inagroup El Ejido Futsal dedica a la provincia de Almería su título y el ascenso a Primera División

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a representantes institucionales y miembros del Inagroup El Ejido Futsal durante la recepción al club en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de fútbol sala Inagroup El Ejido Futsal ha dedicado a toda la provincia de Almería el título de campeón de Segunda División y el ascenso a la Primera División nacional tras una "temporada histórica" que ha culminado con una recepción en el Palacio Provincial por parte del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina.

El conjunto almeriense ha cerrado el año con 67 puntos, 21 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de haberse alzado como el equipo más goleador de la categoría, con 132 tantos a favor, según ha informado la institución provincial en una nota.

El presidente provincial ha estado acompañado por el vicepresidente Ángel Escobar y por la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, en una recepción en la que ha destacado que el club "ha devuelto a El Ejido y toda la provincia a la élite del fútbol sala nacional y, por tanto, mundial", algo que ocurrió por última vez "hace más de 30 años".

García Alcaina ha asegurado que el ascenso "no es fruto de la casualidad", sino "el resultado de vuestro esfuerzo y talento, de años y años de trabajo acumulado y de un club y un ayuntamiento que siempre han creído en este proyecto", conforme al "espíritu aguerrido almeriense y ejidense".

Asimismo, ha subrayado el apoyo "incondicional" de la afición y ha señalado que para la Diputación de Almería, "como ayuntamiento de ayuntamientos", supone "un honor" que deportistas como los del Inagroup El Ejido Futsal lleven "en vuestro corazón el escudo con los colores de El Ejido y la provincia".

"Sois un ejemplo de que con constancia y con el trabajo en equipo entre directiva, afición y la sabiduría de vuestro entrenador, Guille, los sueños se pueden hacer realidad", ha trasladado el presidente provincial.

Por parte del club, el director Miguel Brugarolas ha intervenido en nombre de los jugadores, la directiva y el cuerpo técnico para agradecer "de corazón" el apoyo "incondicional" que, "año tras año", les brinda la Diputación de Almería, así como el respaldo del presidente, de María Luisa Cruz y de Ángel Escobar.

Brugarolas ha sostenido que este "histórico logro no es casualidad, sino el fruto directo de una alianza inquebrantable entre instituciones, patrocinadores, una afición entregada y todo el equipo", una unión que ha considerado "indispensable para llegar hasta aquí".

Del mismo modo, ha asegurado que el título "es el premio al esfuerzo acumulado de directivos, entrenadores, jugadores y de muchísima gente que trabaja incansablemente entre bambalinas en el día a día", con un recuerdo "muy especial" para "nuestro querido Manolo, que nos apoya desde arriba".

"Para el club es una inmensa satisfacción estar aquí para ofrecer este título de campeones de Segunda División, con el orgullo y la responsabilidad de representar a toda la provincia de Almería en los pabellones de Primera División por todo el panorama nacional", ha apostillado.