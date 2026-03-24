Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro se celebrarán del 1 al 10 de mayo con más de 25 funciones en Almería

Presentación de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro van a celebrar su edición número 42 en Almería entre el 1 y el 10 de mayo con más de 25 funciones y 16 compañías, entre las que se incluye el estreno nacional 'Ecos del Siglo de Oro', de Opera Concert, con el actor Pepón Nieto y el barítono Luis Santana.

Hasta una quincena de propuestas se podrán disfrutar en la capital almeriense mientras que una actuación se desarrollará en Roquetas de Mar y el resto de representaciones de obras de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca o Fernando de Rojas se desarrollarán en distintos enclaves de la provincia.

Según ha indicado la Diputación de Almería en un nota, las jornadas arrancará en el Auditorio Maestro Padilla el 1 de mayo con la obra 'Polvo serán, más polvo enamorado', de Morfeo Teatro. Asimismo, durante los dos primeros días el Paseo de Almería acogerá actividades, juegos y pasacalles inspirados en el Siglo de Oro.

Durante el primer fin de semana del festival, la Fundación Siglo de Oro ofrecerá la obra 'El perro del hortelano' mientras que JRivera Producciones aportará una visión femenina con 'Mujeres de Oro', en el Teatro Apolo, la tarde del 3 de mayo.

La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico para centros educativos también ha programado varios días en el Teatro Apolo la obra 'Préstame tus palabras', en horario de mañana, mientras que otros escenarios como el Museo de Almería ofrecerán la representación 'Mil amaneceres', de Mentha Teatro, o la lectura teatralizada de 'El buscón', con Colectivo Trance y Factoría Jarana

La compañía Albacity Corporation, del productor y actor Antonio Campos, recalará en el Teatro Apolo el 7 de mayo con 'Ejemplares de Cervantes', mientras que los días 8 y 9 de mayo el Museo de la Guitarra acogerá el ciclo académico preparado por la Universidad de Almería.

En su recta final, las jornadas contará con 'Dulcineas', de La Pera Teatro-Páramo Teatro en la Plaza Pablo Cazard; 'Los últimos cómicos', de Pata Teatro en el Apolo; y el concierto 'Fuegos artificiales y música acuática' de la Orquesta Ciudad de Almería en colaboración con el Real Conservatorio Profesional de Música, Julián Arcas.

Ya fuera de la capital, Roquetas de Mar ofrecerá la representación montada por Lozana Teatro 'El rey de la farándula' en el Teatro Auditorio. Asimismo, 'Las preciosas ridículas' de Marcos Altuve Producciones y Arroz con Costra estarán en La Mojonera, Mojácar y Tíjola, toda vez que la representación 'El Quijote sale a la calle', de La Murga Teatro, pasará por Fondón, Sorbas y Purchena.

UNA INICIATIVA "DE PRESTIGIO"

El coordinador de las Jornadas, Diego Ruiz, ha agradecido a todas las administraciones y la UAL el hacer posible "esta actividad cultural, que va mucho más allá de lo que entendemos como ocio por todo lo que representa" y que, además, "llega de manera transversal a más puntos de la provincia gracias a las seis extensiones que apoya Diputación Provincial y porque otros ayuntamientos como El Ejido, Vícar o Vélez-Rubio sufragan una representación en su localidad".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha valorado estas jornadas como "una iniciativa cultural de prestigio" que va más allá de "una celebración del pasado".

"Son un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia cultural y una oportunidad para enriquecer nuestras vidas a través del arte del teatro, la literatura o la música", ha valorado el edil ante las propuestas seleccionadas.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, ha resaltado esta cita "imprescindible", con la que se contribuye a "mantener vivo el legado del Siglo de Oro y acercarlo a las nuevas generaciones".

Así, ha animado a los espectadores a aprovechar "esta oportunidad única de disfrutar del mejor teatro español de todos los tiempos durante la primera quincena de mayo y que de la mano de Diputación también llegarán a Fondón, Sorbas, Purchena, La Mojonera, Mojácar y Tíjola".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, ha destacado la "idoneidad" de las jornadas, "que son una oportunidad única para la juventud, tanto para el público y para muchas jóvenes compañías de teatro que tienen cabida en la programación y que demuestran ser muy apreciadas por la ciudadanía".

Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, ha avanzado que el ciclo académico de las jornadas, que se presentará en próximas fechas y que ha sido diseñado por la experta en la materia María Pérez Vargas, será los días 8 y 9 de mayo en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres'.

"El ciclo académico es lo que diferencia y da más singularidad a estas jornadas porque aúna las presentaciones artísticas con una análisis y acercamiento académico a todo ese patrimonio cultural". También de la mano de la UAL y su Plataforma Aura llega un año más la elección del cartel de la edición, obra de David López.