Macael (Almería) se convierte en la capital del motor gracias a la 50 Subida del Mármol. - DIPUTACIÓN ALMERÍA

MACAEL (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio de Macael (Almería) acoge desde este pasado viernes y hasta este domingo la 50 edición de la Subida del Mármol, una de las citas de automovilismo de montaña "más destacadas" del calendario nacional.

Antes del arranque competitivo sobre el asfalto, el alcalde, Raúl Martínez, y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, han ejercido como último vehículo de la organización al recorrer el trazado a bordo del coche cero para comprobar de primera mano las condiciones del circuito.

El presidente de la institución provincial ha elogiado el nivel organizativo y el ambiente del municipio, al tiempo que ha catalogado la cita como "la mejor subida de montaña que hay en España". "He disfrutado en la sierra, he disfrutado de todos los vehículos, de la carrera, del ambiente, del espectáculo", ha dicho.

El alcalde de Macael ha definido como un "grandísimo privilegio" la oportunidad de abrir la prueba desde dentro junto a la institución provincial, la federación y la escudería organizadora. "Para la memoria, el 50 aniversario de la subida y que en mi caso como alcalde me hayan brindado la oportunidad de subir de cero y con un copiloto como el presidente de la Diputación es todo un privilegio", ha dicho.

Martínez ha señalado que llevan "muchos años disfrutando la subida, pero disfrutarla desde dentro, colaborando con la escudería y con la federación para abrir el tramo --somos el último coche de organización--, creo que es un grandísimo privilegio que en este caso nos permite la Subida del Mármol, nuestro 50 aniversario".

Este evento está organizado por el C.D. Escudería del Mármol, presidido por Ana Belén Tapia, y cuenta con el respaldo institucional de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Automovilismo y el Ayuntamiento de Macael.

La prueba cuenta con el Campeonato de Andalucía de Montaña, competición oficial con coeficiente 5; la Copa Diputación, trofeo provincial para los participantes inscritos; la Copa Car Cross, categoría específica para monoplazas de tierra/asfalto; y Exhibición de Drift, modalidad complementaria que amplía el espectáculo en pista.

La 50 edición ha registrado un lleno absoluto con el cupo al completo: 132 participantes y lista de reserva generada por limitaciones horarias de la competición. El parque móvil de la carrera queda estructurado en turismos, con 89 vehículos en competición; car cross, con 25 monoplazas específicos; once monoplazas de alta competición; y siete vehículos participantes en exhibición.

Entre las figuras y monturas más sobresalientes se encuentran el piloto gallego Alexis Viéitez, con un monoplaza Lola F3000; Abraham Vázquez a los mandos de una barqueta Osella; José Antonio Aznar con Citroën C3 Rally; Miguel Ángel Clemente sobre Porsche; y Manuel Maldonado con Seat Ibiza Kit Car. Este año el coche cero ha sido un Chevrolet Corvette.