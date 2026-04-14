La marca 'Sabores Almería' expone sus productos en el Mercado de la Paz del Barrio de Salamanca hasta este sábado

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a representantes de 'Sabores Almería' en el Mercado de La Paz de Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una amplia representación de los productos de la marca 'Sabores Almería' se ofrece desde este martes hasta el sábado 18 de abril en el céntrico Mercado de La Paz de Madrid, en la calle Ayala, 28, en el Barrio de Salamanca.

En este concurrido punto de venta, los consumidores tienen la oportunidad de degustar y adquirir productos de hasta once empresas de la marca almeriense, en una acción promocional que coincide con la semana de Salón Gourmets.

Según ha detallado la Diputación Provincial en una nota, las empresas que exponen y tienen a la venta sus productos en La Paz son Industrias Cárnicas Diego Molina, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Lorusso, Bodega Palomillo, Bodega Cepa Bosquet, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Miel Sierra Filabres, Aceites Campos de Uleila y BioSabor.

El público que visite durante estos días el mercado encontrará un gran bodegón con los productos de 'Sabores Almería' a la venta y cinco expositores para su degustación, mientras que todos los establecimientos del mercado tienen también a la venta estos productos.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha acompañado a las empresas almerienses en su presentación en este evento y ha señalado que este mercado tradicional abre sus puertas a los productos de la provincia en una iniciativa que coincide con 'Salón Gourmets', pero que se extiende más allá del espacio expositivo de la marca en el recinto de Ifema.

En este sentido, García Alcaina ha explicado que "durante toda la semana se podrán comprar productos de Sabores Almería en este mercado tan importante de la capital de Madrid. Y durante el día de hoy tenemos una degustación de los productos almerienses".

Además, con esta acción promocional, las empresas de la marca amplían sus canales de comercialización y los contactos que les permiten consolidarse y abrirse a nuevos mercados. El Mercado de La Paz abre sus puertas de lunes a viernes de 9,00 a 20,00 horas y los sábados de 9,00 a 14,30 horas.

ACTIVIDAD EN EL EXPOSITOR DE IFEMA

De forma paralela a la acción en el Mercado de La Paz, la actividad ha continuado en el estand del pabellón 6 de Ifema, donde se ubica el espacio expositivo de 'Sabores Almería' en la 39 edición de Salón Gourmets, con la participación de 24 empresas de la marca y una programación de presentaciones y 'showcooking' en el escenario central.

La primera presentación de la jornada ha corrido a cargo de Óleo Almanzora, que ha compartido con el público la historia, el sabor y la forma de producción de sus diferentes tipos de aceites a través de una cata en la que se han explicado las claves y puntos a valorar cuando se prueba un aceite.

Después, la cocina de Dekton by Cosentino del estand de 'Sabores Almería' ha acogido al chef Fran Pozo, de Restaurante Alinea, de Roquetas de Mar, que ha preparado una caballa ahumada en hoja de banano, ajoblanco almeriense de coco y sopa fría aromática.

La siguiente cita de la mañana ha tenido también como protagonista a la cocina roquetera, con la chef Estefanía Marchal, de Alinea, que ha presentado un jurel madurado con Tomati&Co ahumado y gazpachuelo de manzanilla pasada. El jamón ha centrado otra de las citas del día con el cortador Emilio García Ortigosa, que ha presentado los productos de Jamones Tío Emilio mediante una representación de parte de su túnel del sabor.

Asimismo, el chef Juan Manuel Domínguez, de Hotel Playadulce, ha presentado un calamar sobre espejo negro, con una base de fondo de tinta de calamar, médula asada, carabinero, fumet de pescado, lemon grass, jengibre y galanga.

La agenda de actividades de 'Sabores Almería' ha finalizado con una presentación y degustación de las novedades con las que ha participado en la feria la empresa nijareña Industrias Cárnicas Diego Molina, que ha presentado 'Joyas de sabor', una salsa de tres sabores diferentes, pincho, chorizo y morcilla, nombrados por su similitud con piedras preciosas: ámbar, rubí y ónix.

Las 24 empresas participantes este año en el expositor de 'Sabores Almería' son Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Jamones Tío Emilio, Lorusso, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Palomillo, Aquí Carboneras, Cocinatur, Bodega Cepa Bosquet y Luxeapers.

Junto a ellas, también participan La Tijoleña, Jamones Pedro Castaño, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Raíces de Almajalejo, Jamones Serón Checa, Q Delicias, Conservas Almanzora, Miel Sierra de Filabres, Flor de Sal de Cabo de Gata, Patatas Sabores de Serón y Vegavilanos.

Los chefs de la Asociación 'Almería Gastronómica' que representan a la provincia en esta feria son Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González, Francisco Pozo, Estefanía Marchal, Juan Manuel Domínguez, Arpit Aneja, Fran Kis y Manu López.

El sumiller encargado de proponer el maridaje con vinos almerienses es José Antonio Moreno, mientras que Emilio J. García Ortigosa cortará jamón de Hijate y el maestro panadero José Carlos Salinas desvelará los secretos de la elaboración del pan.

AGENDA DE 'SABORES ALMERÍA' EN SALÓN DE GOURMETS

En cuanto a la agenda prevista, este miércoles 15 de abril se celebrará a las 11,30 horas una presentación de productos de Obrador Las Pitas con el maestro panadero Carlos Salinas.

A las 12,30 horas tendrá lugar una presentación de productos de Aceite Verde Calas. A las 13,30 horas, un 'showcooking' del chef Arpit Aneja, de Restaurante Wassy, con un tartar de tomate raf en panipuri.

Para el jueves 16 de abril, el programa recoge a las 11,00 horas una presentación de productos de Aceites Almejalejo. A las 12,00 horas, un 'showcooking' del chef Fran Kis, de Restaurante El Nido, con un tiradito de pez espada.

A las 13,00 horas, el programa continuará con un 'showcooking' del chef Manuel López, de Restaurante El Edén, con 'Raíces y marea', un plato compuesto por crujiente de alga nori, parmentier ligera de Sweet Palermo rojo asado con miso blanco, jengibre y lima, pez espada de Roquetas, tierra de ajo confitado y gel de cebolla roja encurtida.