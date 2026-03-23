Más de 20 empresas de 'Sabores Almería' exhiben en Barcelona su oferta agroalimentaria en la feria 'Alimentaria'

La diputada provincial María Luisa Cruz durante su visita al estand de la marca gourmet 'Sabores Almería' en la feria 'Alimentaria' de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet de la Diputación de Almería, 'Sabores Almería', ha iniciado su participación en el Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service 'Alimentaria' en Barcelona con un estand propio en el que reúne a 21 empresas y muestra la calidad, innovación y diversidad del sector agroalimentario provincial, en el marco del 50 aniversario de esta feria internacional.

Desde la apertura de puertas en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona, el espacio de la Diputación, ubicado en el pabellón 5, estand C91, se ha convertido en uno de los "puntos de mayor atracción", con la visita de profesionales, distribuidores y público internacional interesado en conocer los productos almerienses.

Durante esta primera jornada ya se han producido encuentros comerciales, para que las empresas puedan "potenciar sus productos y ampliar nuevas líneas de mercado", según ha destacado la institución provincial en una nota.

En esta edición participan 21 empresas que representan la diversidad del tejido agroalimentario provincial, entre ellas Embutidos Peña Cruz, Lorusso, Chercos, Industrias Cárnicas Campohermoso, Miel Sierra Filabres, Bodega Palomillo, Segura Jamones de Serón, Raíces de Almajalejo, Flor de Sal Cabo de Gata y Oro del Desierto.

Además, también forman parte Cocinatur, Jamones de Serón Checa, Campos de Uleila, Desuflí, Oleo Almanzora, Luxeapers, Jamones Pedro Castaño, Ecocítricos del Andarax, Industrias Cárnicas Diego Molina, El Castillico, Almendras de Andalucía y Vegavilanos.

La inauguración del evento ha contado además con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha recorrido los pabellones de la feria en este aniversario.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha visitado el estand y ha acompañado a las empresas participantes, donde ha destacado que "Almería ha llegado a 'Alimentaria' para demostrar, una vez más, que somos una tierra de excelencia gastronómica, con productos que destacan por su calidad y por el trabajo que hay detrás de cada empresa".

"Nuestro espacio se ha convertido desde el primer momento en un punto de encuentro para quienes buscan autenticidad, innovación y sabor", ha apuntado Cruz. En esta línea, ha subrayado que "desde la Diputación seguimos impulsando la marca 'Sabores Almería' como una herramienta clave para abrir mercados, generar oportunidades y reforzar la proyección internacional de nuestras empresas".

"Este 50 aniversario es el mejor escenario para seguir creciendo, consolidando relaciones comerciales y enseñando al mundo lo mejor de nuestra tierra", ha subrayado la diputada provincial.

PRODUCTOS Y PROPUESTAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Entre las empresas participantes, Jamones Pedro Castaño de Hijate vuelve a mostrar sus productos, desde sus jamones Duroc hasta su lomo de romero, el hueso de canilla y la panceta de Duroc, entre otros, cuya elaboración parte de una "intensa y cuidada tarea de selección de la mejor materia prima". Asimismo, El Castillico, empresa de Lubrín, ofrece sus migas de harina al estilo tradicional, sin conservantes ni colorantes.

Además, Jamones Segura de Serón vuelve un año más a 'Alimentaria' para mostrar sus productos elaborados desde la tradición y en un clima natural que permite reunir productos de "gran calidad". Por su parte, Jamones Checa de Serón presenta en este 50 aniversario productos como el Jamón Gran Reserva y Duroc con la intención de abrir nuevas líneas de mercado.

Por otro lado, Ecocítricos del Andarax acude con sus cítricos almerienses y sus tres líneas de comercialización, que incluyen zumo de naranja ecológico, fruta en fresco y aceite esencial. Mientras, Campos de Uleila da a conocer sus aceites de oliva virgen extra (AOVE) de variedades picual, hojiblanca y arbequina junto a un equilibrado coupage.

Raíces de Almajalejo presenta sus tres variedades de AOVE ecológico, picual, arbequina y coupage, elaboradas sin sistemas intensivos ni superintensivos, de modo que "cada árbol mantiene su espacio, su tiempo y su equilibrio con la tierra".