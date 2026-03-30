Más de 350 corredores participan en Benahadux (Almería) en la segunda prueba de 'Carreras Populares'

Salida de la segunda prueba del circuito de 'Carreras Populares' en Benahadux (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BENAHADUX (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio de Benahadux (Almería) se ha convertido este fin de semana en el epicentro del atletismo provincial con la participación de más de 350 corredores de todas las edades en la segunda prueba del Circuito de 'Carreras Populares', impulsado por la Diputación de Almería para fomentar el deporte y la vida saludable en los municipios.

La jornada ha destacado por el alto nivel de los participantes, con Zakarias Lahsani y Paula Ramírez como ganadores absolutos tras imponerse en una carrera marcada por el ambiente en las calles y el apoyo de los vecinos. Además, cerca de un centenar de participantes se han sumado a la carrera infantil, según ha informado la institución provincial en una nota.

El circuito, más allá de su carácter competitivo, se presenta como una "herramienta de dinamización social". Durante la jornada ha reunido a atletas experimentados junto a familias y niños.

La prueba ha consistido en un recorrido urbano de más de 7,5 kilómetros que ha combinado tramos llanos con pendientes para poner a prueba la exigencia física de los corredores.

PRÓXIMAS CITAS E INSCRIPCIONES

Tras esta segunda cita, el circuito continuará el próximo 25 de abril en Bédar, dentro de un calendario que comenzó el 21 de marzo y se desarrollará hasta el 24 de octubre, con pruebas de entre siete y diez kilómetros en distintos municipios de la provincia.

Ya en mayo, el circuito llegará a Abla el día 2, a Zurgena el 16 y a Olula del Río el 23. En junio, las pruebas se celebrarán en Sorbas el día 6, en María el 13 y en Laujar de Andarax el 20, mientras que en julio será el turno de Turre, el día 11, y de Cuevas del Almanzora, el 18.

Además, en agosto el calendario incluye Garrucha, el día 1, y Tíjola, el 29. Posteriormente, en septiembre, el circuito hará parada en Macael el día 5 y en Mojácar el 20. Finalmente, en octubre concluirá con las pruebas de Antas, el día 3, Balanegra, el 10, y Pulpí, el 24.

En cuanto a las inscripciones y categorías, la organización ha diseñado un sistema de precios accesible para fomentar la "participación masiva". De este modo, los atletas pueden optar por inscribirse a todo el circuito, con descuentos para federados, o bien formalizar su inscripción de forma individual en cada carrera.

En el caso del circuito completo, compuesto por 18 pruebas, los precios parten de 40 euros para federados y de 55 euros para no federados. Los menores, por su parte, cuentan con una cuota reducida de diez euros, mientras que las categorías 'Peques' son gratuitas. En las inscripciones individuales, el precio es de once euros para adultos y de dos euros para menores.

Asimismo, la organización mantiene su apuesta por el deporte no competitivo a través de las 'carreras saludables', con una cuota de cinco euros por prueba o de 25 euros para todo el circuito.

Además, el programa abarca todas las edades, desde los Peques A, nacidos entre 2022 y 2025, hasta la categoría Máster H, para los nacidos en 1956 y años anteriores, de forma que toda la familia pueda formar parte de esta gran fiesta del deporte almeriense. Las inscripciones, además, se pueden realizar de forma 'online' a través de la web oficial 'www.carreraspopulares.com'.