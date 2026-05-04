Más de una veintena de entidades se unen a la FAAM en Almería por los derechos de las personas con discapacidad

Participantes en el acto organizado por la FAAM en Almería por el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha visibilizado por octavo año consecutivo en Almería el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con un acto que ha reunido a más de una veintena de entidades del sector.

La conmemoración, que se celebra cada 3 de mayo, ha coincidido este año con el vigésimo aniversario de su aprobación por Naciones Unidas, según ha informado la institución provincial en una nota.

El encuentro se ha desarrollado en el centro de la capital con la participación de asociaciones miembro de la federación y de entidades con las que mantiene una estrecha colaboración, además de representantes de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

La jornada ha contado con asociaciones miembro de la FAAM como AEMA, Afial, ALAL, Alcer, LUNA, El Saliente, Frater, APAL y Verdiblanca, junto a organizaciones como Astea, Asperger, Asoal, ONCE, A Toda Vela, Altera, Faisem, El Timón, Anda, Asalsido, Depoadap y Aspaym, que representan a personas con discapacidad física, orgánica, psíquica y sensorial.

Los representantes asociativos han sido los encargados de dar lectura al articulado de la Convención en lectura fácil. Antes, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, se ha referido a esta fecha como una "fecha importante" y ha destacado que "en estos años se ha avanzado mucho".

Sola ha citado algunos hitos como que en 2018 se consiguió que todas las personas con discapacidad pudieran votar, que en 2020 se eliminó la práctica de la esterilización forzosa de las niñas con discapacidad, que en 2021 desapareció la incapacitación legal de las personas con discapacidad y se cambió por medidas de apoyo, y que se tuviera en cuenta la accesibilidad universal, por ejemplo, en la educación inclusiva a nivel cognitivo.

"Todo esto nos ha permitido avanzar pero ahora se tienen que establecer medidas que permitan ponerlos en práctica y poder ejercerlos", ha afirmado el presidente de la FAAM.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha señalado que esta conmemoración "permite reconocer el trabajo que desarrollan las asociaciones de la provincia de Almería, con una labor especialmente coordinada a través de la FAAM, así como escuchar las reivindicaciones que trasladan a las administraciones".

En este sentido, Escobar ha subrayado que "cada entidad atiende necesidades específicas, desde el diagnóstico precoz hasta la innovación, la investigación o la mejora de los recursos de atención, y la colaboración entre asociaciones e instituciones contribuye a favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias".

El delegado de Inclusión Social de la Junta en Almería, Francisco Bellido, ha apuntado que "es verdad que se han superado muchos de los derechos recogidos en tratado, pero también queda mucho por trabajar y por ello este día tiene que ser un compromiso real de toda la sociedad y de las administraciones para poder superar los escollos que quedan".

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha señalado que "este aniversario nos recuerda que la inclusión no es una meta lejana, sino una responsabilidad diaria". "Desde el Ayuntamiento de Almería trabajamos para eliminar barreras, impulsar la autonomía personal y garantizar que todas las personas participen plenamente en la vida social, cultural y económica de nuestra ciudad", ha añadido.

Laynez ha destacado además iniciativas como el Espacio ALMA, "un lugar de encuentro, apoyo y oportunidades que pone en el centro a las personas y sus capacidades", y ha defendido el trabajo "de la mano de los colectivos para la discapacidad, como es el caso de la FAAM". "Construir una sociedad inclusiva no es solo una obligación legal, es una cuestión de justicia y de dignidad colectiva", ha apostillado.