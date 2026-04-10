Mojácar (Almería) presenta sus 'Moros y cristianos', que serán del 11 al 14 de junio, con un gran desfile

Presentación de los 'Moros y cristianos' de Mojácar en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Mojácar (Almería) ha presentado este viernes sus fiestas de 'Moros y cristianos', que se celebrarán del 11 al 14 de junio, con un desfile integrado por un centenar de personas que ha inundado el centro de la capital con integrantes de ambos bandos y grupos de música.

En una nota, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que estas fiestas "hunden sus raíces en nuestra historia, en aquel pacto de 1488 donde el alcaide Alabez y el capitán Garcilaso de la Vega demostraron que el entendimiento es posible".

Asimismo, ha subrayado el valor de este evento como "uno de los mayores reclamos turísticos de nuestra provincia y una auténtica seña de identidad" de Almería, según ha reconocido.

Las fiestas se celebran tradicionalmente el fin de semana más próximo al 12 de junio. Para esta edición, los asistentes podrán disfrutar del mercado medieval, ambientación histórica en el centro del pueblo, grandes Desfiles de comparsas de ambos bandos y recreaciones históricas, entre las que se incluye el desembarco moro, la trabucada y el torneo medieval a caballo.

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha agradecido la participación de los vecinos que se han desplazado hasta la ciudad para "poner en valor las fiestas" ante el gran público. "Con su presencia, demuestran en la capital que esta es la celebración de Moros y Cristianos más importante de la provincia de Almería", ha dicho antes de invitar a visitar la localidad.

También el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos Almosáquer, Felipe Kirch, ha valorado el esfuerzo de los miembros de la entidad para acudir a la presentación oficial de este evento. "Precisamente hoy, en un momento donde las relaciones humanas parecen decidirse por intereses económicos, estas fiestas reivindican la riqueza del mestizaje y la aportación de las distintas culturas y religiones", ha estimado.

Durante el acto en el Paseo de Almería, se ha resaltado que la esencia de esta festividad "es su espíritu de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, recordando que en la entrega de la ciudad no hubo vencedores ni vencidos, sino un acuerdo pacífico". En el desfile han participado 26 figurantes que han servido como "el mejor escaparate de la belleza y la singularidad que nos espera en junio".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado "la obligación de la administraciones públicas, y de toda la sociedad, de preservar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural inmaterial y las tradiciones que tenemos en nuestra capital y en cada municipio de la provincia".

En este sentido, Vázquez ha agradecido al alcalde de Mojácar "que acerque su pueblo a la capital para promocionar esta preciosa fiesta que tiene la provincia porque todo lo bueno que pasa en la provincia repercute positivamente en la capital y, a la inversa, lo que pasa en la capital repercute también positivamente en el resto de municipios de la provincia".

Asimismo, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el "gran potencial cultural y turístico" de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar, una de las celebraciones "más singulares, vistosas y arraigadas" de la provincia de Almería y que pone en valor el "espíritu de convivencia" del pueblo andaluz.