Los Moros y Cristianos de Vera (Almería) celebran su desfile el 6 de junio con Francisco Javier Marín como embajador

La diputada Almudena Morales interviene en la gala de presentación de la XIII edición de Moros y Cristianos de Vera (Almería) en el Cine Teatro Municipal Regio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La XIII edición de Moros y Cristianos de Vera (Almería) celebrará su gran desfile el próximo 6 de junio, dentro de las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de las Angustias, con Francisco Javier Marín Valcárcel como nuevo embajador festero.

La gala de presentación, celebrada este lunes en el Cine Teatro Municipal Regio, reunió a representantes institucionales, festeros y vecinos en torno a una de las citas festivas más esperadas del calendario local.

Durante la gala se presentó oficialmente el cartel anunciador del Gran Desfile de Moros y Cristianos 2026, obra nuevamente del artista Rubén Lucas, y se proyectó el vídeo oficial del desfile del pasado año, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

En su intervención, el nuevo embajador invitó a "recordar de dónde venimos, celebrar lo que somos y mirar al futuro con la certeza de que seguiremos llevando esta gran seña de identidad que es Vera y sus Moros y Cristianos allá donde vayamos". Marín animó a mantener viva una tradición que "llena de historia, orgullo y vida las calles del municipio bajo la mirada de la Virgen de las Angustias".

La gala acogió además la entrega de premios del concurso de dibujo escolar organizado con los centros educativos del municipio, una iniciativa en la que han participado alrededor de 250 trabajos realizados por alumnos de Infantil y Primaria para mostrar cómo viven y sienten los más pequeños estas fiestas.

La selección de los dibujos ganadores contó con la colaboración de miembros de la asociación Afipintura, cuyo representante participó en la entrega de premios junto al alcalde de Vera. Las ganadoras fueron Sofía Galera Martínez, alumna de 4ºA del CEIP Reyes Católicos, y Ana Pérez Sánchez, alumna de 6ºC del mismo centro educativo, reconocida en la otra categoría.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, destacó durante la gala el valor de estas celebraciones dentro de la identidad del municipio y subrayó que "Moros y Cristianos es una fiesta que se vive con enorme intensidad en Vera, donde participan generaciones enteras de familias y donde tradición, convivencia e historia vuelven a llenar nuestras calles cada año".

García Ramos puso además en valor el trabajo de todas las personas y colectivos que hacen posible la celebración y recordó la implicación del propio municipio "con una fiesta que continúa creciendo edición tras edición".

"MEMORIA COLECTIVA"

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, destacó que estas fiestas "tienen un valor incalculable para la provincia porque son mucho más que celebración, música y color: son memoria colectiva, historia viva e identidad almeriense".

Morales sostuvo que esta tradición mantiene presentes episodios que han marcado el devenir de la tierra y que "siguen transmitiéndose de generación en generación gracias al compromiso de todo un pueblo".

La diputada también puso en valor la "extraordinaria labor" de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, de la que destacó que "ha demostrado que el amor por las raíces, la constancia y el orgullo por la tierra pueden recuperar una festividad y devolverle toda su fuerza".

Asimismo, felicitó al Ayuntamiento de Vera y a todas las personas que hacen posible estas fiestas, "desde quienes preparan los desfiles y representaciones hasta quienes transmiten esta pasión a las nuevas generaciones, porque las tradiciones sobreviven cuando hay personas que las sienten, las cuidan y las viven con orgullo".

La velada concluyó con la actuación del guitarrista veratense Pedro Miguel Ridao, quien ofreció una propuesta musical basada en la fusión del jazz moderno con melodías de las culturas andalusí y sefardí, como broche cultural a una noche marcada por el ambiente festero y por la consolidación de una celebración que, edición tras edición, gana peso dentro del calendario cultural y festivo de Vera.