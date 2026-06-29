Muere a los 100 años José Antonio Torres Sáez, alcalde de Chercos (Almería) y el más longevo de España

José Antonio Torres Sáez, durante el acto en el que recibió el Escudo de Oro de la Provincia de Almería por su trayectoria pública. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

CHERCOS (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chercos (Almería), José Antonio Torres Sáez (PP), considerado el regidor en ejercicio más longevo de España, ha fallecido este lunes a los 100 años.

Por el momento no se han precisado las causas exactas ni la hora del fallecimiento del primer edil, nacido en Chercos el 23 de julio de 1925 y que habría cumplido 101 años el próximo mes.

En un comunicado, la Diputación Provincial ha lamentado la pérdida de Torres, de quien ha destacado "una vida entera dedicada al servicio público", primero como guardia civil y, desde 1995, como alcalde de Chercos.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha expresado su "consternación y tristeza" al conocer la noticia del fallecimiento del alcalde más longevo de España, "una persona que siempre será recordada por su energía, compromiso y entrega a sus vecinos".

Torres ingresó en la Guardia Civil en 1949, cuerpo en el que llegó a ser subteniente. Durante su etapa en la Benemérita, tuvo destinos en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Vizcaya, donde estuvo destinado en Amorebieta, localidad en la que vivió los años más duros de ETA y sufrió un ataque terrorista del que salió ileso.

Tras jubilarse de la Guardia Civil, en 1995 volvió a Chercos y, empujado por sus vecinos, decidió presentarse a las elecciones municipales, en las que obtuvo el respaldo de sus paisanos para convertirse en alcalde con 70 años.

García Alcaina, en nombre de la corporación provincial, se ha unido al dolor de la familia, allegados, amigos y vecinos de Chercos, y ha descrito a Torres como "el decano de los alcaldes de la provincia de Almería, de España y, de alguna manera, del mundo".

El presidente provincial ha señalado que Torres "entregó la mejor etapa de su vida a Chercos" y ha subrayado que su legado queda reflejado en "un pueblo con más servicios y mejores infraestructuras".

En sus 30 años como alcalde, impulsó iniciativas como la biblioteca del pueblo, el programa de becas para niños, la construcción de la piscina, pistas deportivas, el teatro y el tanatorio, así como el crecimiento de comercios y empresas y la instalación del primer cajero automático.

"Los alcaldes siempre le tendremos presente por su fuerza, determinación y demostrar que la edad no suponía ningún límite. Descanse en paz", ha escrito posteriormente a través de la red social 'X'.

ESCUDO DE ORO DE LA PROVINCIA

La Diputación de Almería le rindió homenaje en septiembre de 2025 con la concesión del Escudo de Oro de la Provincia en reconocimiento a su trayectoria pública y a su vida dedicada al servicio público.

En aquel acto, celebrado en el Teatro de Chercos, Torres recibió emocionado esta distinción, que agradeció a Diputación, a todas las personas que le arroparon ese día, a sus seres más queridos y a todos los cherqueros, además de poner en valor el trabajo realizado por el municipio para que avanzara a través de la apuesta por la cultura, la educación y el deporte.