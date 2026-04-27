El municipio de Felix (Almería) acoge este domingo el acto por el Día de la Libertad de Expresión

Presentación del acto por el Día de la Libertad de Expresión 2026 y el 95º aniversario de la AP-APAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Felix (Almería) acogerá este domingo, 3 de mayo, en la Plaza de la Libertad, el acto por el Día de la Libertad de Expresión 2026 y el 95º aniversario de la fundación de la Asociación de la Prensa de Almería.

La cita, organizada por la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento, rendirá homenaje póstumo al periodista almeriense Francisco Moncada, locutor y director durante 26 años de 'COPE-Almería', según ha detallado la institución provincial en una nota.

Durante el acto, que se celebrará por la mañana, se leerá un manifiesto en defensa de la libertad de expresión, se entregarán distinciones en forma de placas personalizadas a los periodistas jubilados durante el último año y se rendirá el homenaje.

También se colocará una placa conmemorativa en la fachada de la futura biblioteca, que llevará su nombre. La placa ha sido elaborada por artesanos de Sorbas, municipio natal de Moncada. Este reconocimiento se suma a los ya realizados en Tahal en homenaje a Juanjo Pérez y en Enix con el tributo a Pepe Mullor Escamilla.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Álvaro Izquierdo ha destacado que este acto sirve para reflexionar sobre el derecho fundamental de la libertad de expresión, "tantas veces puesto en tela de juicio", y sobre el "papel fundamental" que los medios de comunicación y sus profesionales juegan en la actualidad.

Además, ha subrayado que la cita rinde "un merecido homenaje a un ilustre periodista almeriense, Paco Moncada, decano de la radio en Almería, un enamorado de este medio y del periodismo, una voz cercana, sensible y querida que pasó por las principales emisoras de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Felix, Baldomero Martínez, ha agradecido a la Diputación y a la Asociación de la Prensa la organización de este acto en el municipio y ha destacado el vínculo y el cariño de los vecinos hacia Paco Moncada y Maruja González. Asimismo, ha animado a los almerienses a visitar Felix este domingo y a compartir el acto por el Día de la Libertad de Expresión.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones, ha explicado que en los últimos años la asociación ha optado por celebrar este tipo de actos en municipios pequeños con el objetivo de dinamizarlos socialmente y acercarles la conmemoración de este día, así como el reconocimiento público a periodistas almerienses históricos. Bretones también ha ensalzado la trayectoria de Moncada y la importancia del 95º aniversario de la Asociación de la Prensa de Almería.

La viuda del homenajeado, Maruja González, ha compartido su ilusión por este reconocimiento y ha evocado recuerdos de su etapa en la enseñanza, tanto en Felix como en Almería, en el Madre de la Luz.

"Mi marido no nació en Felix, lo hizo en Sorbas, pero era como si fuese de allí. Es una reunión de amigos con la que se me llena el corazón. Fue un gran compañero de vida y un gran periodista", ha expresado.

BIOGRAFÍA DE PACO MONCADA

Paco Moncada nació el 8 de febrero de 1936 y comenzó su trayectoria radiofónica en Radio Juventud de Almería, primero como alumno y después como locutor, redactor y guionista. En Radio Juventud de España obtuvo la titulación de jefe de Emisiones y fue profesor de los cursos de radiofonismo en Almería.

Entre 1960 y 1966 trabajó en Radio Almería, emisora Rato, asociada a la 'Cadena SER'. Fue corresponsal de 'Ondas', de la agencia Europa Press y del periódico 'Sol de España'. Desde 1967 y hasta mediados de 1998 desarrolló su labor en 'COPE-Almería', donde fue jefe de emisiones y, posteriormente, director durante 26 años.

En 2010 presentó su obra más completa, 'Memorias de la Radio. Almería 1934-1977'. Moncada Roca era miembro vitalicio de la Asociación de la Prensa de Almería, de la que tenía el escudo de oro.

Además, fue miembro del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) y presidente de honor de los actos conmemorativos del 75 aniversario de Radio Almería. Falleció el 1 de agosto de 2022 en Almería.