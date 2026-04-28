El Museo del Realismo de Almería presenta el catálogo de la exposición del imaginero y escultor Luis Álvarez Duarte

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, visita la exposición del imaginero y escultor Luis Álvarez Duarte en el Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han presentado este martes el catálogo de la exposición 'Luis Álvarez Duarte. Escultor e imaginero. Legado Álvarez Duarte' que se exhibe entre el 28 de febrero y el 17 de mayo en la sala de exposiciones temporales 1 del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec).

El catálogo, realizado bajo la colaboración de la Diputación y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, cuenta con textos de los comisarios de la exposición, Javier García-Luengo y Juan Manuel Martín; así como de José Joaquín León y Ventura Gómez.

En el mismo, se explica con detalle todas las obras que componen la muestra, así como la importancia de la trayectoria, estilo y legado de Luis Álvarez Duarte. Es una edición con 360 páginas a color, tapa dura, y se presenta en una edición bilingüe en castellano e inglés para que pueda llegar a un público más amplio.

García Alcaina ha definido este catálogo como "una de esas obras que merece la pena guardar para siempre en nuestra biblioteca personal. Con ella se custodia y divulga el legado de este autor a quien podemos denominar como el escultor de la fe. Porque su personalidad como artista le ha permitido levantar un sólido puente entre lo sagrado y lo tangible que nos ofrece la misma vida al conjugar su producción sacra y profana".

En esta línea, ha recordado la estrecha relación de Álvarez Duarte con la Semana Santa almeriense a través de su vínculo con numerosas hermandades que veneran sus imágenes como La Santa Cena, Rosario del Mar, Pasión, la Hermandad de los Dolores de Roquetas de Mar o las restauraciones que realizó a las imágenes de Estudiantes o Silencio.

"Este catálogo debe formar parte de la bibliografía emocional y vital de cualquier persona que aprecie el arte", ha concluido el presidente, que también ha animado a los almerienses a disfrutar de la exposición que permanecerá abierta al público hasta el 17 de mayo.

Por su parte, Del Pozo ha felicitado al Murec por tomar la iniciativa de organizar la muestra retrospectiva de la obra del escultor Luis Álvarez Duarte, "una exposición que permite la contemplación conjunta de estas obras por vez primera, algo que no había ocurrido hasta ahora en los más de 50 años de intensa actividad del imaginero sevillano, cuya carrera arrancó con apenas 12 años al tallar, ante el asombro de todos, la hermosa Virgen de los Dolores para la parroquia y hermandad sevillana de San José Obrero".

Según la consejera, el interés que ha suscitado esta exposición y este catálogo "suponen una constatación de la vitalidad del arte sacro y de la vigencia de sus modelos iconográficos". En este sentido, ha insistido en que "desde el respeto y el amor a la tradición, Álvarez Duarte enriqueció sus obras profanas con su capacidad casi innata de capturar el alma y la psicología de las personas".

La titular andaluza de Cultura ha recordado que el pasado año el Murec fue galardonado con el Premio Cultura Andalucía, que otorga la Junta de Andalucía, en la categoría de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, "por su labor en la rehabilitación y puesta en valor del antiguo Hospital Provincial de Almería para albergar el que es el primer museo de España dedicado íntegramente al Realismo Español Contemporáneo".

IMAGINERÍA CONTEMPORÁNEA

El presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha valorado que "con esta exposición y con este libro se inicia un tiempo nuevo en ese reconocimiento a la imaginería contemporánea desde la historia del arte, también mucho más porque Luis no solo era imaginero sino que tenía una obra profana que aquí también se presenta para la contemplación de todo el mundo".

Por otro lado, el comisario de la muestra, director del Murec y coautor de los textos del catálogo, Juan Manuel Martín, ha señalado las múltiples facetas de Álvarez Duarte plasmadas en el catálogo "para que, al final, el lector tenga una visión completa del hombre, el artista y el imaginero". "Esta no es una obra definitiva, sino que marca una línea para que se pueda seguir profundizando en investigaciones futuras", ha añadido.

La viuda del artista, Nani Ortega, ha dado las gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible la exposición y el catálogo y ha recordado que "aún queda mucho trabajo con el legado de Luis". Así, ha mostrado su deseo de que esta exposición se pueda disfrutar "en todas las provincias de Andalucía" porque, según ha afirmado, aparte de sus seres queridos, "los tres amores de Luis eran su arte, Andalucía y Sevilla".

120 PIEZAS EN EXHIBICIÓN

Tras la presentación del catálogo, que se puede adquirir desde en la recepción del museo, se ha llevado a cabo un recorrido por la exposición que consta de 120 piezas de las más de 300 entre esculturas en barro, terracota policromada, bronce y madera, dibujos, moldes, apuntes y bocetos, las cuales custodia la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino del legado de este autor.

Prolífico escultor e imaginero, el nombre de Luis Álvarez Duarte está íntimamente ligado al desarrollo de la mejor imaginería procesional andaluza y a su renovación y continuidad, pero también a una producción escultórica mucho más amplia que trasciende el ámbito de lo devocional y las fronteras geográficas.

Desde las últimas décadas del siglo XX, se procesionan imágenes suyas en toda Andalucía y en otras provincias españolas, así como en ciudades de Argentina, Colombia o Estados Unidos, y son numerosas las colecciones privadas, nacionales e internacionales, que cuentan entre sus tesoros con retratos y obras de temática costumbrista del escultor sevillano.

Artista vocacional y precoz, Álvarez Duarte comenzó a modelar desde su más tierna infancia. Su temprana entrada como aprendiz en el taller del imaginero Francisco Buiza, con apenas diez años, marcó decisivamente su formación y su concepción del oficio escultórico.

A esta primera etapa se sumarían sus estudios por libre en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y su paso por otros talleres fundamentales del panorama escultórico sevillano, como los Antonio Eslava y Rafael Barbero, "configurando una base sólida sobre la que desarrollaría un lenguaje propio y reconocible".