Níjar (Almería) inaugura su primer parque de bomberos con una inversión cercana al millón de euros

Inauguración del primer parque de bomberos de Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio de Níjar (Almería) ha inaugurado este lunes su primer parque de bomberos, una infraestructura que ha supuesto una inversión municipal cercana al millón de euros y que permitirá reforzar la seguridad de los vecinos tras décadas de reivindicación.

El parque cuenta con una superficie construida de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con oficinas, hangares para vehículos, talleres, zonas comunes de trabajo, espacios de descanso y todas las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento del servicio, según ha indicado la Diputación Provincial en una nota.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado que esta nueva dotación supone "el cumplimiento de una palabra dada a los nijareños" y la culminación de un compromiso adquirido hace apenas 14 meses, cuando se colocó la primera piedra del edificio.

"Hoy podemos mirar atrás con la satisfacción de haber cumplido nuestra palabra, y lo hacemos con una infraestructura terminada, equipada y preparada para prestar servicio a los ciudadanos", ha señalado el regidor, quien ha subrayado que "este parque existe para proteger hogares, empresas, cultivos y familias".

Garrido ha recalcado que "no estamos inaugurando el final de una obra, sino el comienzo de un servicio que protegerá vidas presentes y futuras". "Níjar es desde hoy un municipio más fuerte, más preparado y más seguro", ha añadido.

El alcalde ha repasado algunas de las principales actuaciones impulsadas durante los tres últimos años, entre ellas el incremento de efectivos de la Policía Local, la modernización de sus medios materiales, la creación de la Patrulla Rural, la Patrulla Marítima y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Asimismo, ha destacado la renovación integral de la flota de vehículos de Policía Local y Protección Civil, la incorporación de un camión autobomba procedente del Plan Infoca para Protección Civil y la ejecución de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil y de la futura Jefatura de la Policía Local.

Garrido ha agradecido la colaboración de la Diputación de Almería y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense, al tiempo que ha recordado que el convenio suscrito entre las instituciones ha permitido garantizar el servicio de bomberos en Níjar mientras se ejecutaban las obras del nuevo parque.

"HITO HISTÓRICO"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que la inauguración de este primer parque de bomberos supone "un hito histórico" que da respuesta a una demanda social que se remonta al año 2003, cuando el municipio superó los 20.000 habitantes.

"Hoy convertimos en realidad una infraestructura esencial que marcará un antes y un después para Níjar, garantizando más seguridad y una respuesta inmediata ante cualquier emergencia gracias a su ubicación estratégica", ha subrayado.

El presidente provincial también ha puesto en valor la colaboración institucional y ha señalado que "esta es la prueba evidente de que, cuando hay voluntad política, determinación por parte del Ayuntamiento y trabajo en equipo con el Consorcio, las soluciones y los grandes proyectos llegan".

García Alcaina ha hecho especial hincapié en el impacto que tendrá el nuevo parque sobre el sector turístico de la comarca y ha remarcado que "Níjar triplica su población durante los meses de verano y es el gran emblema del turismo 'slow' de la provincia".

"Con la puesta en marcha de este servicio esencial no solo reforzamos la protección de todos los nijareños, sino que logramos blindar la seguridad de la zona más bella, natural y virgen de la provincia de Almería", ha apostillado.