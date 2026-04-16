Las obras de la nueva sede de Verdiblanca en Almería se sitúan ya al 85% de ejecución

El presidente de la Diputación de Almería visita las obras de ejecución de la nueva sede de Verdiblanca. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado este jueves las obras del nuevo Centro de Día Ocupacional de la asociación de personas con discapacidad Verdiblanca que, bajo el objetivo de incorporar sistemas que garanticen su autonomía energética, avanzan hasta alcanzar ya el 85 por ciento de su ejecución.

La junta directiva ha acompañado al presidente en una obra que estará lista en cuestión de "meses", con una primera fase culminada en mayo. El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha valorado unos trabajos para "un centro moderno y modélico en eficiencia energética gracias a los sistemas proyectados por el estudio de arquitectura Rehabitar".

Según ha informado la Diputación en una nota, el presidente de la institución ha destacado que "este proyecto se desarrolla mediante colaboración institucional y permite mejorar la calidad de vida, la autonomía y las oportunidades de las personas con diversidad funcional".

"Formación, desarrollo personal e inclusión social son los pilares de un espacio concebido bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad. Además, hemos podido conocer un proyecto que será líder también en respeto por el medio ambiente", ha añadido García Alcaina.

Los arquitectos Luis Martínez y Carmen Sánchez han explicado que el centro se ha diseñado, por petición expresa de Verdiblanca, "según el lugar en el que se ubica; aprovechando al máximo las condiciones bioclimáticas, con amplios y numerosos huecos acristalados protegidos por celosías que evitan el sobrecalentamiento del interior".

El centro tendrá autonomía energética gracias a la instalación que se ha hecho de generación de electricidad mediante módulos fotovoltaicos, por la que el edificio alcanzará una calificación 'A' al contar con un uso de energías alternativas; concretamente por la instalación de paneles solares que se encuentran en la cubierta Sur del edificio, perfectamente orientada y libre de sombras".

El presidente de Verdiblanca ha adelantado que estos sistemas "permitirán un alto grado de confort y la disminución del consumo energético, ya que tenemos una instalación de alumbrado con paneles LED controlada mediante sensores de luminosidad. La ejecución del sistema de agua caliente sanitaria será mediante esos paneles apoyados con una bomba de calor de alto rendimiento.

El presidente de la Diputación, que ha estado acompañado por el vicepresidente primero y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha felicitado a Verdiblanca por el trabajo que realiza en la provincia, "convirtiéndose en un referente para el tercer sector por su labor e innovación social; y que cobrará un nuevo impulso gracias a esta nueva sede".

UN INMUEBLE EFICIENTE

El edificio está levantado en la parcela situada en la Avenida Adolfo Suárez, en el barrio de la Vega de Acá, gracias a la cesión de la misma por el Ayuntamiento de Almería. Además, cuenta con el apoyo económico de fondos europeos Next Generation-Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Almería.

El diseño cuenta con todos los espacios vivideros con la posibilidad de realizar ventilaciones naturales cruzadas aprovechando las brisas marinas diarias cercanas del Paseo Marítimo.

Además, el centro dispone de un alto aislamiento térmico en toda la envolvente, eliminación de puentes térmicos, carpinterías de altas prestaciones térmicas que garantizan la hermeticidad al aire exterior y ventilación mecánica con recuperadores de calor con rendimientos superiores al 90 por ciento.

Los paneles son de fácil acceso para garantizar un buen mantenimiento de los mismos; supervisado por el personal técnico de Verdiblanca, especializado en servicios de limpieza.

La planta sótano, también ya construida, está dotada de tomas de corriente para vehículos eléctricos de la flota de la entidad que igualmente presta servicios de transporte adaptado; además de los propios del personal operario de las diferentes líneas de negocio con las que cuenta Verdiblanca en Almería, Sevilla, Málaga y Granada, con certificado de calidad medioambiental ISO 14001.

Este sótano tiene ventilación e iluminación natural en tres de sus cuatro caras, de manera que se podrán eliminar las ventilaciones forzadas. También se ha construido desde el mismo hacia el exterior, y viceversa, una rampa al aire libre que permite la autonomía personal de quienes tengan limitaciones de movilidad en la accesibilidad física.

El futuro Centro Integral de Intervención Social y Empleo de Verdiblanca se aproxima así al final de su primera fase, que contempla almacenes, vestuarios, duchas, aseos, talleres, comedor, cocina, sala sanitaria, aula psicosocial, sala de espera, zona deportiva y huerto ecológico, entre otras estancias.

Es el primer paso de un ambicioso proyecto planteado por la actual Junta Directiva de Verdiblanca, distribuido en diferentes fases de lo que será el desarrollo total de la parcela de 5.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Almería para los próximos 50 años. Un proyecto de gran relevancia para toda la comunidad almeriense en general y para el sector de la discapacidad en particular.