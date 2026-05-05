Padules (Almería) recrea este fin de semana la Paz de las Alpujarras con batallas, campamento y escenas del siglo XVI

Acto de presentación de la XIII Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras en Padules (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Padules (Almería) volverá a convertirse este fin de semana, los días 9 y 10 de mayo, en un escenario del siglo XVI con la XIII Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras, una cita que recrea los hechos ocurridos en la localidad en la primavera de 1570, en el contexto de la Guerra de las Alpujarras, con campamento, batallas, escaramuzas, escenas de vida cotidiana y el episodio final de la paz.

La actividad, organizada por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Padules, reunirá en la Alpujarra almeriense a "decenas de recreadores llegados de toda España", según ha destacado la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, en una nota.

Morales ha señalado que el campamento permitirá conocer "de forma directa y cercana cómo era la vida en aquella época", marcada por la convivencia entre cristianos y moriscos durante el Renacimiento, con personajes como soldados de los Tercios, campesinos o escribanos, que "harán viajar en el tiempo a vecinos y visitantes".

Por su parte, el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, ha explicado que la recreación se centra en los hechos ocurridos en 1570, cuando Don Juan de Austria estableció en el municipio el Real de los Padules de Andarax, "un enclave situado en una atalaya y fácil de defender".

Gutiérrez ha avanzado que durante el fin de semana se recrearán batallas y escaramuzas entre cristianos, moriscos y turcos en el campamento de Don Juan de Austria, hasta llegar el domingo al episodio de la paz.

El alcalde ha subrayado que esta cita permite recordar "un hecho importante que ocurrió en Almería, en la Alpujarra, y que marcó el futuro del Reino de España". El programa mostrará al público distintos momentos históricos previos al acuerdo de rendición, con escenas vinculadas al campamento, la defensa del enclave y el contexto que dio lugar a la Paz de las Alpujarras.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el sábado 9 de mayo por la mañana con el desfile de tropas desde la entrada del pueblo hasta la plaza de la Iglesia, donde serán recibidas por las autoridades.

A continuación, se abrirá el campamento y comenzarán distintas actividades relacionadas con la vida cotidiana del siglo XVI, como cocina, esparto, costura, ordeño de animales, hierbas y aceites curativos, tatuajes con henna, ejercicios militares, esgrima y formación con picas, lanzas y escudos.

La jornada del sábado incluirá también la recreación de una conspiración morisca contra los Tercios en el paseo Los Baños, la ejecución de sentencias dictadas por Don Juan de Austria a los Tercios capturados, explicaciones sobre indumentaria histórica utilizada en esta recreación y el cierre del campamento.

Ya por la tarde, el programa continuará con un concierto en la iglesia a cargo del grupo Anónimo IV, una exhibición de vuelo de aves rapaces de Rancho Majanos Park, una recreación de batalla entre ambos bandos, bailes del siglo XVI con el grupo de Padules y una cena de recreadores con espectáculos de fuego y malabares.

El domingo 10 de mayo se abrirá de nuevo el campamento a las 10,30 horas, con actividades centradas en la vida cotidiana del siglo XVI y degustación de masa frita. La programación continuará con el pago a capitanes y sargentos, una nueva exhibición de aves rapaces, el acto de reducción de las tropas moriscas de Aben Aboo ante Don Juan de Austria y bailes del siglo XVI con la participación del grupo de Padules y de los asistentes que deseen sumarse a la actividad.