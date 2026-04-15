Pan, aceite y tomate protagonizan la tercera jornada de 'Sabores Almería' en el Salón Gourmets

El obrador Las Pitas muestra sus productos en el Salón Gourmets de Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo que la marca 'Sabores Almería' mantiene en la 39º edición del Salón Gourmets que se celebra en el Ifema de Madrid ha reivindicado en la tercera jornada del evento gastronómico la importancia de productos básicos como el pan, el aceite o el tomate como vuelta "a las raíces, a lo auténtico" y "a los procesos artesanales llenos de tradición".

Según ha indicado la Diputación en una nota, el maestro panadero Carlos Salinas, de Obrador Las Pitas, ha ofrecido durante la jornada una clase magistral en la que ha explicado las claves de la elaboración de un pan de "máxima calidad" con masa madre. El panadero aboga por recuperar "la esencia tradicional mediante una técnica contemporánea a través de procesos manuales y fermentaciones lentas".

Los productos de Aceite Verde Calas también han estado presentes en el evento, donde la copropietaria de la firma, Tana Ferre, ha dado a conocer su aceite de oliva virgen extra premium que elaboran "en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata, en un llano de Carboneras". El producto se ha presentado con un carpacho de gamba roja 'de Aquí Carboneras' y con tomate raf.

El chef Arpit Aneja, de Restaurante Wassy, ha preparado también varios platos en el expositori almeriense, entre ellos, un tartar de tomate raf con sakubushi; un taco con ensaladilla rusa con langostino y un panipuri. Aneja, de origen indio, combina en su cocina los sabores de sus raíces con técnicas aprendidas con grandes referentes de la gastronomía española. Su propuesta fusiona productos del Valle del Almanzora y del Mediterráneo con matices de Oriente.

De forma paralela a las presentaciones, las 24 empresas de 'Sabores Almería' presentes en esta edición de Salón Gourmets continúan con su agenda de reuniones y encuentros profesionales con el objetivo de establecer contactos que les permitan seguir abriendo sus marcas a nuevos mercados y canales de comercialización.

Entre estos canales, el Mercado de La Paz, en pleno Barrio de Salamanca, acogerá hasta este sábado la venta y muestra de productos de hasta once empresas de la marca gourmet almeriense. En concreto, distribuyen sus productos en este espacio las marcas Industrias Cárnicas Diego Molina, Peña Cruz, OleoAlmanzora, Lorusso, Bodega Palomillo, Bodega Cepa Bosquet, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Miel Sierra FIlabres, Aceites Campos de Uleila y BioSabor

Las 24 empresas que este año participan en 'Salón Gourmets' son Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Jamones Tío Emilio, Lorusso, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Palomillo, Aquí Carboneras, Cocinatur, Bodega Cepa Bosquet, Luxeapers, La Tijoleña, Jamones Pedro Castaño, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Raíces de Almajalejo, Jamones Serón Checa, Q Delicias, Conservas Almanzora, Miel Sierra de Filabres, Flor de Sal de Cabo de Gata, Patatas Sabores de Serón y Vegavilanos.

Los chefs de la Asociación 'Almería Gastronómica' que representan a la provincia en esta feria son Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González, Francisco Pozo, Estefanía Marchal, Juan Manuel Domínguez, Arpit Aneja, Fran Kis y Manu López. Junto con ellos está el sumiller José Antonio Moreno, el cortador de jamón Emilio J. Gacía Ortigosa, y el maestro panadero Carlos Salinas.