El Paseo de los Baños de Roquetas de Mar (Almería) se adecúa con obras para unir el centro urbano y el paseo marítimo

Visita a las obras del Paseo de los Baños de Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de la Diputación de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, han visitado las obras del Paseo de los Baños con las que se adecuará el espacio que conecta el centro urbano con el paseo marítimo.

En una nota, el diputado de Fomento ha explicado que "esta visita permite ver el desarrollo de una actuación con Planes Provinciales, en coordinación con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar". Asimismo, ha señalado que "los trabajos se centran en la renovación de pavimentos, jardinería, alumbrado y mobiliario urbano en un espacio de uso cotidiano para vecinos y usuarios".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha dicho que la actuación favorece a "un espacio de ocio y disfrute ubicado en el corazón de la ciudad" puesto que "permitirá que visitantes y roqueteros puedan seguir disfrutando con nuevos equipamientos".

El proyecto contempla la adecuación de distintas zonas del bulevar central del Paseo de los Baños, una vía que conecta el centro urbano de Roquetas de Mar con el paseo marítimo y que dispone de acerados, zonas ajardinadas, espacios de tránsito peatonal y carril bici. La intervención va a sustituir el pavimento, actuar en las zonas ajardinadas, renovar columnas de alumbrado público e instalar un nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos incluyen la demolición de 4.400 metros cuadrados de acerado y solera, el saneo y limpieza de raíces, la instalación de riego por difusores y la sustitución de columnas de alumbrado público de cuatro metros de altura.

El proyecto también prevé la ejecución de una solera de hormigón con mallazo y la colocación de baldosa de terrazo, además de la reposición de bordillos, la intervención sobre el carril bici y la recolocación de bordillo jardinero existente. Los trabajos también incorporan 25 bancos, 20 papeleras, 45 metros de barandilla de acero inoxidable y tres fuentes bebedero adaptadas.

El presupuesto de las obras es de 874.500 euros. El proyecto establece un plazo de ejecución de seis meses, equivalente a 180 días naturales.