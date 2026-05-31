El Plan de Caminos de Diputación mejora más de 1.500 metros de vías municipales de Albox (Almería)

Visita a un camino rural incluido en el plan de caminos de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Caminos de la Diputación Provincial de Almería continúa materializando inversiones en los 103 municipios y ya ha afrontado la mejora de 1.500 metros de vías municipales en Albox.

El diputado provincial de Sostenibilidad, José Juan Martínez, y la alcaldesa, María del Mar Alfonso, han visitado las obras en este municipio acompañado de concejales del equipo de gobierno.

En concreto, en Albox se están ejecutando dos actuaciones que van a permitir la mejora de dos vías que cuentan con una gran afluencia de tráfico porque dan acceso a barriadas, explotaciones agrícolas y viviendas en diseminados. Los viales beneficiaros son el Camino Segovias y el Camino entre Aljambra y Santa Cruz. Estas obras cuentan con un presupuesto de 90.000 euros financiados por la Diputación de Almería.

Martínez ha resaltado la importancia de un plan de caminos que está presente en los 103 municipios y que, a coste cero para los municipios, permite mejorar los caminos y viales municipales.

"Hoy vemos como se mejoran más de 1.500 metros de caminos, pero la realidad es que este Plan, que es el más inversor de la historia, se está cristalizando con 14 millones de euros para todos y cada uno de los municipios de la provincia", ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa de Albox ha agradecido el apoyo de la Diputación. "Estamos viendo como la Diputación impulsa obras necesarias como ésta y otras que van a ser decisivas para el futuro de Albox como son las obras del PAI Almanzora que construirán un Auditorio, las pistas del Centro de Aguas o los proyectos de Planes Provinciales que nos permiten atraer más inversión", ha valorado la primera edil.

El proyecto consta de dos actuaciones. En el Camino Segovias se va a actuar sobre 554 metros lineales de camino para la limpieza y acondicionamiento de los márgenes, la renovación del firme y nueva pintura; mientras que en Camino entre Aljambra y Santa Cruz se va a actuar en 1.096 metros. En su caso, incluye la demolición de dos reductores de velocidad antiguos y de un cruce de hormigón en mal estado.