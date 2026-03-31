El Pleno de la Diputación de Almería rechaza la moción sobre el acceso con rostro cubierto a dependencias provinciales

Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha rechazado este martes la moción del Grupo Vox para regular el acceso a dependencias provinciales en casos de ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas equivalentes, tras prosperar el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa con el voto en contra de PP y PSOE.

El punto ha llegado al Pleno con ese dictamen en contra, de forma que la votación no se ha planteado directamente sobre la moción de Vox, sino sobre el pronunciamiento previo.

El debate no ha terminado ahí, ya que el Pleno sí ha aprobado una moción del PP sobre esta misma cuestión, orientada a impulsar una regulación de ámbito estatal y a dotar de mayor cobertura jurídica a las administraciones en los supuestos de identificación personal y acceso a espacios públicos.

La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de los 16 diputados del PP --que ostenta la mayoría absoluta-- y de los tres de Vox, frente al voto en contra de los ocho representantes del PSOE.

En concreto, el texto del Grupo Popular insta al Gobierno central a apoyar la proposición de ley orgánica presentada por este partido en las Cortes Generales para regular el uso de estas prendas.

Además, ha planteado modificar la Ley de Bases de Régimen Local para facultar a los municipios a aprobar ordenanzas o protocolos sobre esta materia, incluso con posibilidad de incorporar un régimen sancionador.

La iniciativa aprobada también contempla que, en dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público, se permita la identificación visual del rostro cuando resulte "imprescindible" para la prestación de servicios públicos, la verificación de identidad, la seguridad de usuarios y empleados públicos o el normal funcionamiento de los servicios municipales.

A la vez, recoge excepciones por razones médicas, sanitarias o higiénicas, exigencias laborales o de protección profesional, actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas, condiciones meteorológicas adversas y otros supuestos previstos en normas con rango de ley.

En su exposición de motivos, la moción del PP vincula esta regulación con la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la seguridad, la identificación personal y la convivencia democrática.

El texto sostiene además que la ocultación del rostro puede afectar al funcionamiento de los servicios públicos y cita tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular la sentencia del asunto S.A.S. contra Francia, como regulaciones aprobadas en países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Austria, Dinamarca y Suiza.

En defensa de la propuesta inicial de Vox, el diputado Pedro Manuel Agüera ha sostenido que este tipo de prendas suponen "un verdadero problema de seguridad" porque impiden la identificación de quienes las llevan.

En este sentido, ha reclamado la aprobación de una norma interna en la institución provincial para regular esta situación y ha argumentado que no se trata "solo" de evitar "ser cómplices en la segregación bajo el disfraz de la tolerancia", sino también de actuar "por razones de seguridad para nuestros empleados".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Carlos Sánchez, ha centrado su intervención en el informe desfavorable emitido por la Secretaría General y por los servicios jurídicos de la institución.

Según ha expuesto, el debate no podía separarse de ese pronunciamiento, ya que concluye, en esencia, que el uso del velo integral forma parte del ejercicio de la libertad religiosa y que una diputación "no puede limitarlo sin la existencia de una ley previa".

El diputado 'popular' ha recalcado además que la ley en la que Vox apoyaba su propuesta "no sirve para ejercer lo que su propia moción solicita o pide", por lo que el debate, a su juicio, debía encauzarse "por la vía correcta".

Así, aunque ha asegurado que comparte "en parte" el fondo del asunto y que el burka o el niqab le parecen "un paso atrás en cuanto a la defensa y a los derechos de la mujer", ha insistido en que la Diputación no podía aprobar una medida de este tipo sin cobertura legal y ha defendido una iniciativa alternativa dirigida a promover cambios normativos.

Por parte del PSOE, Juan Manuel del Real también ha avanzado el rechazo de su grupo a la moción de Vox al entender que tropezaba con un claro "muro jurídico". La propuesta "no tiene ni pies ni cabeza", ha expresado.

En este contexto, ha sostenido que, si la cuestión se sitúa en posibles casos de imposición sobre las mujeres, la respuesta debe pasar por "educación, con contacto con las comunidades" y por políticas de igualdad, y no por restringir el acceso a edificios públicos.

El portavoz socialista ha defendido asimismo que la identificación de las personas "ya tiene una solución legal" en la normativa vigente y ha citado para ello la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Del Real ha añadido que, según las conversaciones mantenidas con personal de seguridad, "no ha habido ni una persona" que haya entrado en la institución con estas prendas en años anteriores. Asimismo, ha advertido del riesgo de aislamiento que puede provocar una prohibición de este tipo.

Durante el turno de réplica, Agüera ha reprochado al PP que utilizara el informe jurídico "más como escudo que como una herramienta", mientras que Sánchez ha respondido que esos informes son precisamente "escudo y herramienta" para garantizar "la transparencia y la legalidad de todo lo que se aprueba en la Diputación".

De este modo, el Pleno ha rechazado finalmente la moción de Vox, pero sí ha dado 'luz verde' a la propuesta alternativa del PP para instar cambios legales sobre el uso de prendas que oculten el rostro en espacios públicos y de acceso público.

APROBADA LA PROPUESTA DEL PSOE PARA EL ALTO ALMANZORA

En la misma sesión, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para impulsar la creación de un parque de bomberos en la comarca del Alto Almanzora, una iniciativa con la que el grupo socialista ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la respuesta ante emergencias en esta zona de la provincia.

Durante el debate, el diputado socialista Diego Castaño ha expuesto que la cobertura actual se presta desde el retén de Albox con cuatro efectivos --un conductor, dos bomberos y un mando-- y dos vehículos, una dotación que, según ha señalado, se traduce en tiempos de intervención de entre 30 y 35 minutos y que pueden llegar hasta los 50 minutos en algunas poblaciones.

A ello ha sumado la dispersión de los núcleos de población, la amplitud del territorio y la red de carreteras secundarias, factores que "dificultan aún más" la llegada de los servicios de emergencia.

El PSOE también ha advertido de que la dotación actual "impide atender dos servicios simultáneamente", ya que, en caso de coincidencia, es necesario recurrir al apoyo desde Huércal-Overa o incluso desde el parque de Turre.

Además, ha recordado que los tiempos de respuesta recomendados se sitúan entre diez y 15 minutos en entornos urbanos y entre 15 y 20 minutos en zonas rurales, por lo que superar la media hora "multiplica exponencialmente los daños materiales y reduce drásticamente las posibilidades de rescate con éxito".

En este contexto, la moción aprobada plantea iniciar el estudio técnico y operativo para la implantación de esta infraestructura en la comarca, al entender que no solo supondría una mejora operativa, sino también una medida de equilibrio territorial y de refuerzo de la seguridad en una zona con carreteras sinuosas, tramos de montaña, población envejecida y un mayor riesgo de emergencias domésticas.