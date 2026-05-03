El Polideportivo de María (Almería) pone el broche final a la temporada de Escuelas de Deporte y Salud

El Polideportivo de María pone el broche final a la temporada de Escuelas de Deporte y Salud. - DIPUTACION DE ALMERIA

MARÍA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Pabellón Polideportivo Municipal de María ha sido el escenario en el que se ha cerrado la temporada de los Encuentros de las Escuelas de Deporte y Salud que promueve la Diputación provincial de Almería. El presidente de Diputación --y alcalde de María--, José Antonio García Alcaina, ha acompañado a los participantes, que han llegado desde el propio municipio y también Bédar, Vélez-Blanco (y Topares), así como Chirivel.

Éste es el último de los siete encuentros que se están realizando en la provincia para cerrar la temporada de las Escuelas de Deporte y Salud 2026. En este sentido, se han dado cita en María 120 mayores de los 800 que han participado en las sedes de Alhama, Tahal, Albox, Serón, Gérgal, Laujar de Andarax y María, tal como ha informado el organismo provincial en una nota.

Estos Encuentros de las Escuelas de Deporte Salud consisten en una jornada deportiva con personas mayores de municipios cercanos para fomentar la práctica deportiva como actuación lúdica y de actividad física con iguales, que les ayude a mejorar en su condición física y crear en ellos, hábitos deportivos y de vida saludable.

Los Encuentros de Escuelas de Deporte y Salud se destinan preferentemente a aquellos municipios de la provincia menores de 2.000 habitantes que participen en el proyecto Escuelas de Deporte Salud, así como otros municipios que tengan Escuela Municipal de Deporte Salud de Adultos y/o Mayores, incluso si su población supera los 2.000 habitantes, cuando son sede del Encuentro de Deporte y Salud.

En esta jornada se realizan diferentes actividades, en las cuales, se fomenta la actividad física como hábito saludable, desarrollando tanto los ejercicios que se han realizado en las escuelas, como otros centrados en un enfoque más lúdico y recreativo que sirven para el descubrimiento de diversos tipos de actividades físico-deportivas.

José Antonio García Alcaina se ha mostrado "muy satisfecho" de un programa "tan importante" para propiciar el envejecimiento activo y la autonomía personal. "Con esta actividad intentamos llevar a todos los municipos de la provincia la actividad física todas las semanas y generar puntos de encuentro que faciliten la socialización". Asimismo, les ha invitado a disfrutar de María que, pese a ser uno de los municipios más alejados de la capital, esconde grandes tesoros y atractivos de los que disfrutar.