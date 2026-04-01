El presidente de la Diputación acompaña a las hermandades de Macarena y Prendimiento

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante su visita a una de las hermandades de la capital en la tarde de este Miércoles Santo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha acompañado este Miércoles Santo a las hermandades de la Macarena y del Prendimiento antes de sus salidas procesionales en la capital y ha pedido ante sus imágenes por "la salud, la felicidad y el bienestar de todos los almerienses".

García Alcaina también ha pedido que la Semana Santa de este año "continúe sin incidencias meteorológicas" y que las procesiones de todos los municipios se celebren "como está previsto".

En la visita ha estado acompañado por los diputados Carlos Sánchez, Matilde Díaz y Lorena Nieto, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La visita a la Macarena se ha producido una hora antes de la salida de la hermandad, en la iglesia de San Ildefonso. Allí, el presidente provincial ha sido recibido por el sacerdote Ramón Garrido y por el hermano mayor, Adrián Martínez, con quienes ha conversado sobre las expectativas y la ilusión ante una nueva Estación de Penitencia.

Después, en la Catedral de Almería, el presidente ha compartido los momentos previos a la salida de la Hermandad del Prendimiento, con la ilusión y los nervios de la jornada, así como la "emocionante salida de la cofradía". García Alcaina ha tenido además la oportunidad de realizar una levantá al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento.