El presidente de la Diputación de Almería visita el Parque de las Palmeras de Dalías

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, visita el Parque de las Palmeras de Dalías - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado una visita institucional al municipio de Dalías, donde ha sido recibido por el alcalde, Francisco Lirola, y miembros de la corporación municipal. Además, el presidente de la Diputación ha estado acompañado por el vicepresidente, Ángel Escobar, y por la diputada de Deportes, María Luisa Cruz.

Según se recoge en una nota, durante la visita, el presidente ha firmado en el Libro de Honor en el ayuntamiento, ya que ha realizado su primera visita institucional al consistorio daliense y ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo de gobierno del municipio.

Además, José Antonio García Alcaina y Francisco Lirola, junto a Ángel Escobar, María Luisa Cruz y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dalías, han saludado a los trabajadores que estaban realizando sus tareas laborales en las dependencias municipales y han conversado con ellos, durante su recorrido por las instalaciones del consistorio.

Antes de la visita al ayuntamiento del municipio de Dalías, el presidente ha visitado el Parque de las Palmeras, donde se han instalado nuevos juegos infantiles, entre los que se encuentran una torre multijuego, balancines, elementos de muelle y columpios, así como mobiliario urbano compuesto por bancos y papeleras.

La jornada ha concluido con la visita al Santuario del Cristo de la Luz, donde el presidente ha saludado al Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola, y el párroco Raúl del Águila.

En ese encuentro, el presidente ha firmado el libro de honor de la Hermandad y ha felicitado al Hermano Mayor y al párroco por la próxima celebración en Dalías del II Congreso de Advocaciones de la Luz.