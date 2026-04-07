El presidente de la Diputación recibe al embajador de Argentina en España para analizar los lazos de Almería con el país

El embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge, firma en el Libro de Honor de la Diputación de Almería, ante el presidente de la institución, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido en el Palacio Provincial al embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge, en un encuentro institucional en el que ambos han analizado la relación de Almería con Argentina, la situación de los ciudadanos argentinos en la provincia y vías para estrechar la colaboración entre ambas instituciones.

En la reunión también han participado el vicepresidente de la Diputación Ángel Escobar y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, así como el ministro consejero de la Embajada, Sebastián Laino, y el cónsul general de Argentina en Cádiz, Sergio Servín, según ha informado la institución provincial en una nota.

Antes del encuentro de trabajo, el embajador ha saludado a los portavoces de los diferentes grupos políticos de la corporación provincial y ha firmado en el Libro de Honor de la institución.

Bunge ha señalado que "es un gran honor visitar Andalucía y Almería, una tierra hermana para Argentina" y ha añadido que existe "la oportunidad única de ayudarnos mutuamente a crecer con una complementariedad entre las dos comunidades que solo puede y debe fortalecerse".

Por su parte, el presidente provincial ha dado la bienvenida a la comitiva argentina y ha trasladado la colaboración institucional para fomentar los lazos de unión culturales e históricos, además del idioma, entre España y Argentina en todas aquellas acciones que "redunden positivamente en la provincia y permitan mantener viva la relación fluida entre ambos pueblos".

OTRAS VISITAS INSTITUCIONALES

Durante su agenda institucional en la capital, el embajador también ha visitado el Ayuntamiento de Almería, donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, para estrechar lazos institucionales y estudiar futuras líneas de colaboración.

La regidora almeriense ha agradecido la "buena sintonía" y ha destacado que en Almería hay 815 argentinos empadronados, de forma que constituyen la cuarta colonia latinoamericana más importante de la ciudad tras la colombiana, la venezolana y la peruana.

Asimismo, ha sido recibido por la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, en una reunión centrada en reforzar la cooperación y las relaciones económicas, sociales y culturales entre ambos territorios, además de abordar iniciativas de interés común y oportunidades de colaboración e inversión conjunta.