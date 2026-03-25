El programa 'Digitalmente Almería' lleva formación digital gratuita a 96 municipios de la provincia

Presentación del programa de capacitación digital 'Digitalmente Almería' en el aparcamiento del Pabellón Moisés Ruiz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Junta de Andalucía han presentado el programa de capacitación digital 'Digitalmente Almería', una iniciativa que arranca esta semana y se prolongará hasta el mes de junio para acercar formación gratuita, presencial y 'online', a los vecinos de los 96 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

El objetivo de esta iniciativa es "reducir la brecha digital, mejorar la empleabilidad y fomentar la inclusión social", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La presentación se ha celebrado en el aparcamiento del Pabellón Moisés Ruiz y ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Almería Álvaro Izquierdo; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, Rebeca Gómez; el diputado provincial Manuel Cortés, y el director comercial de Innovasur, Enrique Pavón.

El programa nace del acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía y cuenta con financiación de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

'Digitalmente Almería' se articula a través de aulas móviles multimedia que recorrerán todas las comarcas para atender a los vecinos de estos municipios. La oferta formativa es gratuita y combina dos modalidades: presencial, con clases en aula móvil y actividades prácticas, y 'online', con material descargable, dinamización y seguimiento.

Las acciones formativas se desarrollan durante un periodo máximo de tres meses y ofrecen a los alumnos acompañamiento, orientación y guías prácticas.

El programa adapta sus contenidos a cuatro grupos principales. En el caso de los mayores de 65 años, la formación se centra en banca 'online', trámites digitales, citas médicas y gestiones cotidianas, con formación paso a paso, guías prácticas y aplicación directa a la vida diaria.

Para las personas desempleadas, incluye un refuerzo de las competencias digitales para mejorar la empleabilidad mediante herramientas para la búsqueda de empleo 'online', nociones de ofimática, trámites electrónicos y elaboración de un portfolio práctico.

Asimismo, la iniciativa contempla un bloque dirigido a mujeres, centrado en el empoderamiento digital y la empleabilidad, con contenidos sobre creación de currículum digital, redes sociales profesionales y competencias para emprender.

En el caso de los jóvenes de entre seis y 16 años, el programa propone aprendizaje creativo y tecnológico con introducción a la robótica, competencias digitales básicas y uso responsable de la tecnología mediante metodologías gamificadas.

Durante la presentación, los responsables institucionales han animado a los almerienses interesados a participar en esta iniciativa. La información y las inscripciones se pueden formalizar a través del sitio web oficial 'digitalmentealmeria.es'.