Publicado 25/03/2026 17:11

El programa 'Digitalmente Almería' lleva formación digital gratuita a 96 municipios de la provincia

Presentación del programa de capacitación digital 'Digitalmente Almería' en el aparcamiento del Pabellón Moisés Ruiz.
Presentación del programa de capacitación digital 'Digitalmente Almería' en el aparcamiento del Pabellón Moisés Ruiz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Junta de Andalucía han presentado el programa de capacitación digital 'Digitalmente Almería', una iniciativa que arranca esta semana y se prolongará hasta el mes de junio para acercar formación gratuita, presencial y 'online', a los vecinos de los 96 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

El objetivo de esta iniciativa es "reducir la brecha digital, mejorar la empleabilidad y fomentar la inclusión social", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La presentación se ha celebrado en el aparcamiento del Pabellón Moisés Ruiz y ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Almería Álvaro Izquierdo; la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, Rebeca Gómez; el diputado provincial Manuel Cortés, y el director comercial de Innovasur, Enrique Pavón.

El programa nace del acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía y cuenta con financiación de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

'Digitalmente Almería' se articula a través de aulas móviles multimedia que recorrerán todas las comarcas para atender a los vecinos de estos municipios. La oferta formativa es gratuita y combina dos modalidades: presencial, con clases en aula móvil y actividades prácticas, y 'online', con material descargable, dinamización y seguimiento.

Las acciones formativas se desarrollan durante un periodo máximo de tres meses y ofrecen a los alumnos acompañamiento, orientación y guías prácticas.

El programa adapta sus contenidos a cuatro grupos principales. En el caso de los mayores de 65 años, la formación se centra en banca 'online', trámites digitales, citas médicas y gestiones cotidianas, con formación paso a paso, guías prácticas y aplicación directa a la vida diaria.

Para las personas desempleadas, incluye un refuerzo de las competencias digitales para mejorar la empleabilidad mediante herramientas para la búsqueda de empleo 'online', nociones de ofimática, trámites electrónicos y elaboración de un portfolio práctico.

Asimismo, la iniciativa contempla un bloque dirigido a mujeres, centrado en el empoderamiento digital y la empleabilidad, con contenidos sobre creación de currículum digital, redes sociales profesionales y competencias para emprender.

En el caso de los jóvenes de entre seis y 16 años, el programa propone aprendizaje creativo y tecnológico con introducción a la robótica, competencias digitales básicas y uso responsable de la tecnología mediante metodologías gamificadas.

Durante la presentación, los responsables institucionales han animado a los almerienses interesados a participar en esta iniciativa. La información y las inscripciones se pueden formalizar a través del sitio web oficial 'digitalmentealmeria.es'.

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